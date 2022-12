80 mil personas llegaron al cielo con la ‘Noche de las Estrellas’ en el Zócalo

Más de 80 mil personas disfrutaron de la 14° edición de la ‘Noche de las Estrellas 2022′, el evento de divulgación científica más importante de Latinoamérica logró la observación del cielo nocturno a través de más de 500 telescopios y una amplia oferta de actividades en 60 carpas y tres planetarios móviles con talleres, exposiciones y conferencias celebradas en la plaza de la Constitución.

El evento astronómico incluyó la proyección del audiovisual “El sonar de los planetas”, así como una instalación de imágenes del espacio y creaciones artísticas con música de David Bowie, John Williams, Europe, Peter Schilling y Brian May.

Esta vista al cielo fue organizada por el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura local y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en el Zócalo capitalino.

Astrónomos profesionales y astrónomos amateurs compartieron su emoción por encontrar familias interesadas en el conocimiento científico y, específicamente por la astronomía, la cual, aseguraron, impulsa la tecnología en la salud, la atención a desastres naturales y al cambio climático entre otros ámbitos de la vida, en el marco del 2022 como Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, nombrado así por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Esto pone en el reflector que la ciencia es importante para resolver los problemas que tenemos en el mundo y puede parecer que la astronomía es abstracta, pero eso no es cierto. El desarrollo tecnológico que permite la astronomía tiene muchísimas consecuencias prácticas que derivan en el bienestar de las personas”, explicó William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM.

Ayer en el evento de la Noche de las Estrellas en Zócalo. Muchísima gente en el evento. Me dio mucho gusto por el interés de ver en un telescopio. #mamaastrofisica #NdE2022 #NdE #Observación #telescopio pic.twitter.com/kOOFaufGix — Mamá Astrofísica 🔭 (@MamaAstrofisica) December 4, 2022

Durante el acto inaugural, también participaron la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), Rosaura Ruiz Gutiérrez; el director del Instituto de Astronomía, Jesús González; el coordinador Nacional de la Noche de las Estrellas, José Franco y la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza. Se dictaron conferencias como “Vía Láctea”, “Andrómeda” y “Los planetas sustentables son difíciles de encontrar”, ésta última a cargo de Julia Tagüeña Parga, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.

Al ritmo de ‘Space Oddity’ de David Bowie; ‘Star Wars Main Title and the Arrival at Naboo’, de John Williams; ‘The Final Countdown’ de Europe; ‘Major Tom’ de Peter Schilling; ‘New Horizons’ de Brian May; ‘Mothership Connection’ de Parliament y ‘Spaceman’ de Babylon Zoo, entre otros temas, el público pudo conocer los diversos espacios y herramientas dedicadas a la observación espacial, así como diversas transiciones del cielo en el día y la noche que reflejan el arduo trabajo de investigación de esta ciencia.

A lo largo de la explanada del Zócalo capitalino, infantes y adultos pudieron disfrutar de talleres como “Stop Motion sobre la luna”, “RK-Tese Cohetería Experimental”, “Robótica para niñas y niños”, “Nuestro vecino estelar: El Sol”, “Descubriendo el universo”, “El cielo estrellado de los mexicas”, “Los abuelos y la astronomía”, así como “Relación astronomía y medicina”, entre otros.

Ayer la ciencia tomó el Zócalo!



En un evento organizado por la UNAM y el gobierno de la CDMX. Felicidades a los organizadores y participantes, en especial a José Franco Coordinador Nacional de la ‘Noche de las Estrellas’ y a Julia Tagüeña quien impartió la Conferencia Magistral. pic.twitter.com/aMLaMpezyX — Javier Flores (@javerosf) December 4, 2022

El PILARES Coyoxauhtli y el Astroclub Citlali del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, también fueron parte de esta introducción al sistema solar, así como la apertura de un espacio dedicado a interactuar con especialistas llamado “Pregúntale a un@ astrónom@”, entre otras carpas dedicadas a la astronomía cuántica, a la astrofotografía en la ciudad a través de talleres y una exposición visual, así como a la Astronáutica y Nanosatélites de la mano de la Agencia Espacial Mexicana.

Público de todas las edades pudieron observar desde el Zócalo capitalino las maravillas del Universo a través de la contemplación del Sol, la Luna, Saturno, Júpiter y algunas nebulosas, entre otras constelaciones.

✨ ¡Con la mirada en las estrellas! Así se encuentran muchos de los asistentes a la Noche de las Estrellas (#NdE2022) en el Zócalo de la Ciudad de México, en la que la UNAM forma parte. ⬇️ pic.twitter.com/NzeGN89pbJ — UNAM Global (@unamglobal) December 4, 2022