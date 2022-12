Fórmula Christian Horner reitera su "compromiso total" con Red Bull y descarta suceder a Mattia Binotto en Ferrari

MARANELLO (ITALIA), 5 (dpa/EP)

El jefe del equipo Red Bull de Fórmula 1, Christian Horner, reiteró su "compromiso total" en su actual puesto y su negativa a suceder al italiano Mattia Binotto al frente de una escudería Ferrari que contaba "con un gran coche" este 2022.

"Mi compromiso es totalmente con el equipo Red Bull. He estado allí desde el principio y, por supuesto, tengo una relación muy estrecha", aseguró Horner en declaraciones publicadas este lunes por la cadena británica 'Sky Sports'.

Al ingeniero británico no le ha sorprendido la separación de Binotto de la 'Scuderia'. "Creo que es el sexto 'Team Principal' de Ferrari al que me enfrento desde que me uní a Red Bull. Por supuesto que es difícil para él, tenían un gran coche este año y eran ciertamente muy competitivos", advirtió.