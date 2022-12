SSC lanza “Operativo Cometa” para prohibir la venta y uso de pirotecnia en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lanzó el “Operativo Cometa 2022″ en la Ciudad de México (CDMX) con la finalidad de inhibir la venta, distribución, almacenamiento y uso de pirotecnia durante las celebraciones decembrinas.

El operativo de la SSC se llevará a cabo en las 16 alcaldías de la CDMX durante todo el mes de diciembre para salvaguardar la integridad física de las personas, en especial de los menores de edad que hacen uso de materiales pirotécnicos para divertirse en estas fechas.

Con motivo de las celebraciones decembrinas, la SSC implementa el “Operativo Cometa 2022” en las 16 alcaldías de la #CiudadDeMéxico. https://t.co/pnX5U6rFzS pic.twitter.com/OY6UfeHlIY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 6, 2022

Mil 813 elementos de la SSC participarán en este operativo decembrino, acompañados por 102 vehículos, dos motocicletas, cinco grúas, 16 ambulancias, 15 motoambulancias y un helicóptero, ante cualquier situación que se presente en las calles y colonias de la CDMX.

¿En dónde se prohibirá la venta, distribución y almacenamiento de cohetes?

Para evitar accidentes, los oficiales vigilarán los tianguis y mercados de “La Merced”, “Sonora”, “San Cipriano”, Pasaje Subterráneo “Ramón Corona”, Mercado de Dulces “Ampudia”, “Carretones” y “Rosario”, General Anaya, Mercado “Jamaica”, Mercado “25 de Julio” y Foro Cultural “Quetzalcóatl”.

También habra elementos de la SSC en tianguis y mercados de los pueblos de “San Mateo Xalpa”, “San Lucas Xochimalca”, “San Gregorio Atlapulco” y “Santa Cruz Xochitepec”, considerados como los principales centros de distribución de los también llamados “cohetes”.

Elementos de la Policía Auxiliar (PA) y la Policía Bancaria e Industrial (PBI) supervisaran la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) en los torniquetes de las estaciones para evitar que los usuarios ingresen y trasladen pirotecnia.

Recomendaciones ante el uso de pirotecnia

A pesar de la prohibición del uso de pirotecnia, se espera que algunos ciudadanos busquen la manera de conseguir cohetes para festejar sus fiestas durante diciembre, por ello, la SSC recomienda que estos sean utilizados únicamente por personas adultas, para así evitar que los menores de edad “jueguen” con ellos sin supervisión.

En caso de estar en contacto con este tipo de material explosivo de alto riesgo, la SSC pide no alterarlos ni juntarlos entre sí para evitar un percance, ya que estas modificaciones provocan una mayor cantidad de pólvora que aumenta las posibilidades de ocasionar accidentes graves.

¿Qué hacer en caso de quemaduras por cohetes?

Si al usar pirotecnia, tú o alguien cercano sufre una quemadura, lo primero que se recomienda es hidratar la parte afectada con agua o suero e inmediatamente llamar al número de emergencias 911 o en la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) al 55 5208 9898 para solicitar apoyo médico.

¿Dónde tirar el material pirotécnico que no se aprovechó?

Los cohetes que no sean utilizados, debido a que tuvieron alguna “falla” o porque “sobraron” después de los festejos, no deben de tirarse a la basura, enterrarlos o mojarlos, ya que pueden ser un peligro porque no han detonado.

Para deshacerse de ellos es necesario contactar a personal especializado como el Heroico Cuerpo de Bomberos, quien se encargará de hacer un retiro adecuado de los cohetes para no poner en riesgo a las personas.

La pirotecnia altera la conducta de los animales de compañía

Asimismo, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC realiza una petición a la ciudadanía durante estas fiestas decembrinas, para que no usen pirotecnia, ya que los estruendos alteran la conducta de los animales de compañía, generándoles estrés, miedo, ansiedad y hasta paros cardiacos.

Lo más visto de Publimetro TV