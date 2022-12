Polonia presiona a Alemania para que acceda a pagar reparaciones por la Segunda Guerra Mundial

BERLÍN, 6 (DPA/EP)

El Gobierno de Polonia quiere aumentar la presión para que Alemania se haga cargo del pago de reparaciones por los daños provocados durante la Segunda Guerra Mundial, según ha indicado este martes el viceministro de Exteriores polaco, Arkadiusz Mularczyk.

"El asunto de las reparaciones es de absoluta importancia para Polonia. No se trata solo de un tema político, si no que se trata de la dignidad de Polonia", ha dicho Mularczyk en una entrevista concedida a la agencia alemana de noticias DPA al comienzo de su visita ofician a Berlín.

"Alemania tiene una opción: o se sienta en la mesa de negociaciones con Polonia, o vamos a llevar el reclamo a todos los foros internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europa", ha manifestado el ministro de Exteriores polaco.

Como presidente de la comisión parlamentaria de reparaciones de Polonia, Mularczyk encargó la elaboración de un informe sobre los daños de guerra infligidos a Polonia por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El monto de los daños se estimó en 1,37 billones de euros.

"Este tema no puede ser aplazado por el Gobierno alemán hasta las próximas elecciones", ha subrayado. "Tiene que haber diálogo sobre este tema, de lo contrario sería muy malo para nuestra vecindad", ha agregado.

El viceministro polaco mantendrá reuniones con funcionarios alemanes en Berlín este martes y miércoles, entre ellos la responsable de Asuntos Europeos en el Ministerio de Exteriores de Alemania, Anna Luhrmann.

Por su parte, el Gobierno alemán se opone a la demanda de reparaciones, señalando el Tratado Dos más Cuatro de 1990 --en el que no participó Polonia-- sobre las consecuencias de la unificación alemana en materia de política exterior, que Berlín considera que resolvió la cuestión.

Por ello, Mularczyk ha hecho hincapié en que "entre Alemania y Polonia no debe esconderse nada bajo la alfombra", al tiempo que ha acusado a Alemania de seguir una política de "ocultación, bloqueo y olvido" desde la década de 1950.

"Conozco personalmente a personas mayores que resultaron gravemente heridas en la guerra y desde entonces están físicamente discapacitadas. Se pasaron la vida buscando justicia y no la encontraron. Los alemanes no ven a estas personas y actúan como si no existieran", ha reseñado.

"Al mismo tiempo, se pagan pensiones de vejez a antiguos soldados de la Wehrmacht (Fuerzas Armadas nazis) y a miembros de las SS. Esta política de Alemania tiene que mostrarse al mundo", ha manifestado, antes de describir la situación como una "gran injusticia histórica".