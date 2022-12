Van Gaal: "Messi no participa sin posesión, es nuestra oportunidad"

(RAYÁN, CATAR), 6 (dpa/EP)

El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, manifestó de cara al partido de los cuartos de final del Mundial de Catar, el viernes a las 20.00 horas contra Argentina, que deben saber aprovechar la "oportunidad" de dejar a Leo Messi sin poder actuar y sin tener contacto sin el balón.

"Por supuesto que Messi es su jugador más peligroso y creativo. Por otra parte, no participa mucho en el juego cuando el adversario tiene la posesión. Ahí está nuestra oportunidad", aseguró al canal NOS este martes.

Las dos selecciones se enfrentaron por última vez en las semifinales del Mundial de 2014, cuando Argentina se impuso en la tanda de penaltis. "Tenemos una cuenta pendiente", señaló van Gaal al respecto.

"No me gusta mirar atrás. Pensé que ganaríamos entonces, incluso cuando hice los cambios", añadió. El técnico, entonces, había sustituido al delantero Klaas-Jan Huntelaar, por lo que no pudo contar con su guardameta suplente para la tanda, y venía de detener dos disparos en cuartos de final ante Costa Rica.

Según van Gaal, el hecho de que su equipo esté ahora en cuartos de final después de algunas duras críticas por el juego no le quita presión. "Queremos ser campeones del mundo. Lo dije desde el principio y mis jugadores han aceptado ese objetivo. Aunque no sea la mayor oportunidad, queremos aprovecharla", declaró.