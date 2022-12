James Cameron promete elevar el listón en 'Avatar: El sentido del agua': "La primera era una historia más simple"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El próximo viernes 16 de diciembre llega a los cines 'Avatar: El sentido del agua', la esperada secuela que se estrena 13 años después de la primera entrega de la franquicia. Y, de acuerdo a su director James Cameron, lo hará con el mismo poderío visual propio de la saga y una trama más ambiciosa y compleja. "La primera era una historia más simple, los personajes eran más sencillos", comenta el cineasta que adelanta que el nuevo filme "es más profundo en lo que se refiere a sentimientos y emociones".

En la rueda de prensa de presentación de la película en Londres, a la que asistó Europa Press, Cameron explicó algunos de los principales ingredientes que deben tener las segundas partes. "Es importante que una secuela honre lo que a la gente le gustó la primera vez. Pero a su vez hay que desequilibrarles y hacer cosas que no esperan", indica el cineasta responsable de 'Titanic' o 'Terminator 2: El juicio final'.

En realidad, el director sugiere que no siempre tuvo claro el regreso a 'Avatar.' "Podría parecer obvio para todo el mundo: 'Oh, ha hecho un montón de dinero, haz una secuela'. Pero Steven Spielberg no hizo una secuela de 'E.T.'", argumenta en favor de las historias cerradas. "Pero teníamos este reparto maravilloso, encontramos la manera de traer a Sigourney Weaver de vuelta pese a que su personaje muere en la primera película. También teníamos a esta magnífica familia de artistas, equipo y demás actores (...). Eso fue un gran incentivo para mí para volver y hacerlo de nuevo", aclara.

Una de las principales temáticas que aborda 'Avatar: El sentido del agua' es la familia como fortaleza y refugio. "Me inspiré en que Zoe Saldaña y Sam Worthington ahora son padres, yo también soy padre de 5 hijos, así que queríamos entrar en las dinámicas de familia y las responsabilidades de tener hijos. Y a su vez mostrar la vida desde la perspectiva de esos hijos", expone Cameron al respecto.

Saldaña suma a la reflexión la importancia que tiene el sentimiento de miedo en su personaje. "En 'Avatar: El sentido del agua' aparece el miedo. Cuando yo me hice madre, apareció ese miedo de perder a alguien a quien quieres tanto. Y le dedicas una gran cantidad de tiempo a crear esos escenarios hipotéticos que son inimaginables. Cuando leí el guion de la segunda, esa era yo, yo era Neytiri", afirma. "Aprendes a tener miedo cuando tienes hijos, cuando puedes perder algo más grande que a ti mismo", añade Cameron.

PODER FEMENINO

Una de las constantes del cine de James Cameron es la fortaleza de sus personajes femeninos, que ya pudo apreciarse apreciarse en la saga 'Terminator', 'Aliens: El regreso' o 'Titanic'. 'Avatar' no es una excepción, y el director ha tratado de repetir fórmula en la secuela. "Fue muy fácil con Neytiri porque ya era muy fuerte en la primera película", apunta. Además, en esta ocasión vuelve a rodearse de dos de las grandes actrices de su carrera, Sigourney Weaver y Kate Winslet.

"Con James Cameron siempre espero lo mejor porque es preciso, directo, meticuloso", asegura Winslet. "Lo que me convenció, por encima de cualquier otra cosa, son los personajes que él ha creado. James siempre ha escrito personajes femeninos que no son solo fuertes, sino que también son líderes. Lideran con corazón, con integridad, honestidad y poder. Tienen un poder admirable", sentencia la actriz.

Además del regreso de Worthington, Saldaña, Weaver y Stephen Lang, y del fichaje de Winslet, 'Avatar: El sentido del agua' está protagonizada por Jamie Flatters, Bialey Bass, Britain Dalton, Jack Champion y Cliff Curtis, entre otros. La película será la primera de las cuatro secuelas que Cameron ha planificado para la saga. Tras el estreno de esta, las siguientes entregas de 'Avatar' llegarán a los cines en 2024, 2026 y 2028.