Luis Enrique se despide "agradecido" y pidiendo "apoyo" para De la Fuente y la selección

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Todo empezó hace ya cuatro años y qué rápido ha pasado el tiempo. Solo puedo estar súper agradecido a quienes me ficharon dos veces (presidente Rubiales y director deportivo Molina). A todos los empleados de la RFEF con los que compartimos experiencias y vivencias de todo tipo. Cómo no, a los jugadores que han sido ejemplares en su comportamiento y fieles a la idea planteada. Siento no haberos podido ayudar más", escribió el asturiano.

El técnico dejó un mensaje en sus redes sociales poco después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciara el fin de su etapa como seleccionador nacional y la llegada de De la Fuente. 'Lucho' agradeció también el trabajo de "los auxiliares" de todo tipo que le acompañaron en estos años y el apoyo de la afición.

"Por último pero no menos importante, a la afición que de manera uniforme nos ha transmitido su apoyo en todos los momentos y especialmente en los más delicados", apuntó, dos días después del fin de la aventura española en el Mundial 2022, que se produjo en la tanda de penaltis de octavos de final contra Marruecos.

Además, a modo de "reflexión", Luis Enrique apuntó que España y su nuevo seleccionador necesitan "apoyo". "Toca despedirse y en estos casos solo una pequeña reflexión. Lo que necesita la selección es apoyo en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga. Vamos España", terminó.