Padres de niños con cáncer llaman al gobierno a crear censo para solucionar desabasto

En México urge que se concrete el Registro Nacional de Cáncer, pues en nuestro país no existe un censo y se desconoce cuántos niños tienen cáncer, qué medicamentos y dónde les hacen falta a los pacientes, aseguró Omar Enrique Hernández, vocero de beneficiarios de Guerreros Contra el Cáncer (GCC) y fundador de Infancia Saludable A.C.

En el marco de la presentación de un proyecto para la recuperación de espacios incluyentes de la fundación DAR Ayuda a la Niñez AC., Hernández, indicó que en agosto pasado el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, se comprometió a crear el registro nacional en una reunión que tuvo con organizaciones y padres de niños con cáncer en Palacio Nacional, sin que, hasta el momento, las autoridades hayan presentado avances del mismo.

“Mientras no tengamos un registro actualizado, un censo, de cuántos pacientes tenemos en México y de qué claves necesita cada niño, no se va a solucionar nada, desgraciadamente, así sea este gobierno y cualquier otro gobierno”. — Omar Enrique Hernández.

Las organizaciones que representa Hernández estiman que en México existen aproximadamente 20 mil casos de niños con cáncer, cuya mayor incidencia, han detectado, se encuentra en estados como Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

El vocero de beneficiarios de GCC explicó que el las reuniones que sostienen los padres con la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del EstadoI (SSSTE) se presentan datos que datan de hace más de dos décadas.

“Tenemos un censo que tiene como 25 años que no se actualiza, entonces creo que realmente esto no se va a mejorar”, sostuvo, y agregó que al no saber qué y dónde se necesita, las autoridades realizan compras “a ciegas” y no resuelven el problema de fondo.

“Yo me doy cuenta que, por ejemplo, en el hospital de Ixtapaluca –aquí en el Estado de México– hay de sobra citarabina y en Veracruz hace falta; o en Guerrero hay y aquí hace falta. Entonces no hay una planificación de trabajo de la Secretaría de Salud para que se arregle toda esta situación”. — Omar Enrique Hernández.

Desabasto, sobrecosto y mercado negro

En noviembre de 2021, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció, finalmente, el desabasto de medicamentos para tratar el cáncer luego de una serie de protestas de padres de niños con este padecimiento; así como de confrontaciones con el titular del Ejecutivo, funcionarios de la SSA como el mismo Alcocer y Hugo López-Gatell, e incluso con la esposa del mandatario federal, Beatriz Gutiérrez Müller.

Desde 2018, los padres de niños con cáncer han denunciado el aumento en el desabasto de medicamentos en nosocomios como el Hospital Infantil Federico Gómez. Para Omar Enrique Hernández, la falta de insumos médicos se agravó durante el actual sexenio, pues las claves escasas –como se conoce a los medicamentos en el sector salud– pasaron de dos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a siete durante el gobierno actual.

«En 2018, desgraciadamente empezamos a vivir un desabasto en el Hospital Infantil Federico Gómez, nos decían “¿sabes qué? No hay la citarabina, y hay qué comprarla» — Omar Enrique Hernández.

El también padre de un niño que se encuentra en remisión tras padecer leucemia, relató que en los mismos hospitales existe un mercado negro de medicamentos. «Los mismos enfermeros nos vendían el medicamento, o sea no había medicamento y te daban un número telefónico y decían “señor Omar, marque este número y ahí va a conseguir el medicamento”».

Hernández explicó que los precios de los medicamentos ocológicos se elevaron con la escasez, medicinas que inicialmente costarían mil 200 pesos se elevaron hasta 8 mil pesos, y otros insumos que se conseguían en 8 mil alcanzaron costos de hasta 40 mil pesos , lo que motivó que los padres de familia comenzaran a alzar la voz, cerrar vialidades y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Datos a considerar