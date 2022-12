Portaltic.-La publicación de archivos internos de Twitter filtran "listas negras secretas" que evitan tuits y limitan cuentas

MADRID, 9 (Portaltic/EP)

Se trata de una investigación que revela que los equipos de la plataforma utilizan listas negras para "evitar que los tuits desfavorecidos se conviertan en tendencia" y para limitar la visibilidad de cuentas o incluso temas de actualidad. Según ha indicado Weiss "todo en secreto, sin informar a los usuarios".

Además, el entonces jefe de Política Legal y Confianza, Vijaya Gadde, y el jefe de Producto, Kayvon Beykpour, ya negaron este tipo de actividades en 2018, alegando que no hacían 'shadowban' (una forma de bloquear disimuladamente ciertas acciones).

De hecho, en relación con el 'shadow ban', Musk ha anunciado esta madrugada que Twitter está trabajando en una nueva actualización de software que permitirá a los usuarios conocer el "verdadero estado de su cuenta". Es decir, los usuarios podrán comprobar si su perfil y sus publicaciones han sido clasificados como no aptos para mostrarse a otros usuarios y los motivos por los que se ha decidido. También podrán apelar esta situación.

Es una función que se asemeja a la reciente actualización de Instagram, que introducirá para los usuarios profesionales un espacio donde comprobar si su contenido es elegible para aparecer como recomendado y en caso de no serlo, ver los motivos por los que se ha descartado, pudiendo también solicitar una revisión de dicha decisión.

Igualmente, para demostrar estas afirmaciones sobre las "listas negras secretas", la periodista se apoya en una serie de capturas de pantalla con ejemplos compartidas en un hilo de Twitter que muestran contenido interno al que solo tienen acceso ciertos miembros del personal de la plataforma. Estas imágenes contienen una marca de agua que indica que fueron realizadas por la jefa de Confianza y Seguridad de la red social, Ella Irwin.

En este sentido, se ha despertado cierta preocupación en los usuarios ya que el uso de estas capturas podría haber significado que la periodista tuvo acceso a la cuenta de Irwin y, por tanto, a información confidencial y datos personales como los mensajes privados de los perfiles.

No obstante, Irwin ha esclarecido que fue ella misma la que realizó las capturas a través de su cuenta. Según ha explicado, hizo las capturas "por motivos de seguridad", para asegurar que no se expusiera ninguna información de identificación personal.

"No dimos este acceso a los reporteros y no, los reporteros no accedían a los mensajes directos de los usuarios", ha sentenciado Irwin para aclarar la situación a través de un tuit.

Asimismo, las marcas de agua que contienen las capturas de pantalla se agregaron a las cuentas de los empleados para facilitar el origen de esas capturas y corroborar que se trata de una captura de los sistemas internos, según han detallado fuentes expertas en la plataforma a Bloomberg.

FILTRACIONES PROMOVIDAS POR MUSK

La exposición de información interna en Twitter y las capturas de pantalla compartidas por Bari Weiss se enmarcan una serie de iniciativas de Elon Musk para filtrar deliberaciones internas de la anterior administración de la red social. De hecho, ya hubo una primera filtración acerca de las deliberaciones sobre Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense, Joe Biden.

En concreto, se trata de un conjunto de documentos internos, incluidos correos electrónicos de exempleados de Twitter, que Musk ha entregado a reporteros y que ha denominado 'Archivos de Twitter'.

En este contexto, la preocupación sobre la exposición de información confidencial y privada ha crecido entre los usuarios, ya que podría violar el acuerdo de privacidad con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de 2022.

Así lo ha denunciado el exdirector de seguridad en Meta, Alex Stamos, quien ha advertido que este nuevo hilo de la periodista Weiss "debería ser suficiente para que la FTC abra una investigación sobre una violación del decreto de consentimiento y tal vez obtenga una citación para los registros de acceso interno de Twitter".

De hecho, parte del acuerdo de la FTC con Twitter estipula que el acceso de los empleados a los datos confidenciales de la cuenta de usuario solo se otorga a las personas con una justificación comercial válida para acceder a dichos datos.