AMLO revela gusto por el juguito de guayaba en conferencia de prensa

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reveló este martes 13 de diciembre su gusto por el refresco Boing sabor guayaba, del que destacó que sí contienen esta fruta” y “no es agua negra” de la que, comparó, se desconoce su contenido.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal destacó que los trabajadores de la Cooperativa Pascual (quienes producen el refresco Boing) son un emblema de la lucha del cooperativismo en México, pues tras la huelga de varios años en los 80, pudieron sacar adelante la cooperativa.

“Ahora yo no sé ahora cómo estén sus Boing, pero me gustaba mucho el de guayaba, ya no sé cómo esté... el único asunto es, a veces, es el azúcar, pero sí es de guayaba, no es agua negra, que no sabe uno qué contiene. Sí es de guayaba”.

— Andrés López Obrador