Portaltic.-Hogwarts Legacy desvela nuevos detalles sobre los combates con el set de Artes Oscuras y los escenarios personalizables

MADRID, 15 (Portaltic/EP)

Esta esperada entrega, que llegará el próximo 10 de febrero de 2023, se basa en la saga escrita por J.K Rowling, pero ambientado en el siglo XIX, bajo el sello de Portkey Games. Es un juego de rol inmersivo en un mundo abierto en el que los jugadores podrán ponerse en la piel de un alumno del colegio, aprender hechizos y cuidar animales, así como combatir contra trols y magos.

En esta demostración de la jugabilidad de Hogwarts Legacy, la desarrolladora ha compartido cómo el protagonista puede explorar el mundo de Hogwarts, por el que se puede transportar tanto en escoba como en hipogrifo. Asimismo, se pueden descubrir aldeas en las que interaccionar con brujos que darán pie a misiones, comprar distintos modelos de escobas y demás utensilios para aumentar la capacidad del inventario y personalizar el personaje.

Mientras el jugador se mueve por el mundo abierto, podrá enfrentarse a muchas experiencias rodeado de paisajes de lo más variados, que también cuentan con ambientes distintos a medida que se desarrolla la historia, como la entrada del invierno, donde todo el paisaje cambia con la nieve.

Asimismo, el 'gameplay' también muestra de cerca el combate en este videojuego. Para ello, se adentra en el Bosque Prohibido, donde se desbloquean habilidades especiales y permite experimentar con la profundidad del combate. Además, se muestra el set cosmético de las Artes Oscuras, así como la montura Thestral y la arena de combate. Tras ello, se reproduce un combate real en el que el protagonista utiliza una de las maldiciones imperdonables, 'Avada Kedavra'.

Dentro del castillo de Hogwarts, el usuario también puede participar en múltiples actividades, así como explorar todos los rincones. Se puede acceder a distintas aulas, interactuar con los alumnos y profesores, y acceder a escenarios míticos como la biblioteca, el patio principal, las diferentes salas de cada casa o la Sala de los Menesteres. Sin embargo, estos espacios también son personalizables mediante invocaciones de objetos por parte del jugador o incluso cambiando la arquitectura.

Igualmente, también se ha mostrado un vivero donde se encuentran animales de la saga como un graphorn, un escarbato, un kneazle y un mooncalf. Si el jugador cuida a estos animales alimentándolos y jugando con ellos obtiene recompensas que hacen mejorar su equipamiento.

El lanzamiento de Hogwarts Legacy se ha retrasado varias veces. Aunque estará disponible para PC, PS5, PS4, Xbox Series X y S, Xbox One y Nintendo Switch, no llegará para todas las plataformas a la vez. Warner Bros Games España ha anunciado que el videojuego llegará primero a las consolas de nuevas generación y PC el 10 de febrero de 2023, y se retrasará para PS4 y Xbox One hasta el 4 de abril, mientras que en Nintendo Switch se alarga la espera hasta el 25 de julio del próximo año.