Ciro Gómez Leyva sufre ataque y AMLO se solidariza con él

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, condenó el ataque armado que sufrió el periodista, Ciro Gómez Leyva, cuando llegaba a su casa, la noche de este jueves 15 de diciembre en la Ciudad de México.

En conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que “no está solo” el titular del programa radiofónico “Ciro por la mañana” y envió su solidaridad.

Indicó que el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, “ya tiene un avance” por el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva y señaló que no va a quedar sin castigo. “Es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona”, dijo.

En su conferencia mañanera, López Obrador se lanzó contra los periodistas Sergio Sarmiento, Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva al decir que “si los escucha uno mucho, hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro”.

Al criticar a los conservadores y defender proyectos como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y los avances de la vacuna Patria, Obrador atacó a los periodistas.

Ciro Gómez Leyva agradeció en redes sociales, el apoyo de sus seguidores ante el atentado armado que sufrió. Asimismo, compartió la información que poseía sobre su ataque, donde destacó que a él no había llegado ninguna amenaza anteriormente. También dijo que el no tiene pleitos personales, ni deudas.

“Alguien, a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el Ministerio Público y los peritos. Alguien me quiso matar anoche a 300 metros de mi casa en la Colonia Florida, en el sur de la Ciudad de México. Muy cerca, muy, muy cerca de estas instalaciones; yo salía de Imagen, del noticiero de Imagen Televisión como todas las noches, a las 11 de la noche, y bueno ya muy cerca de mi casa en la calle Tecoyotitla, me dispararon desde una motocicleta. Aunque los peritos, me dijeron más tarde, cuando revisaron el vehículo que quizá pudieron haber salido disparos de otro vehículo. No sé más.

— Ciro Gómez Leyva