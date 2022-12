Concluye en el Campus de Loyola en Córdoba el V Congreso Iberoamericano de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa

CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)

Según ha informado Loyola Andalucía en una nota, el encuentro ha reunido a casi un centenar de jóvenes investigadores procedentes de centros de investigación de España y otros países, que han tenido la oportunidad de presentar las primeras investigaciones de su carrera científica en este ámbito, en el que la sostenibilidad, el desarrollo y la justicia social han tenido un papel predominante.

La clausura se ha celebrado con una mesa redonda, moderada por la profesora investigadora de la Universidad Loyola Pilar Tirado, sobre 'Innovación y Economía Social', con Blas García, de la Fundación Prode, y Tomás de Haro, responsable de UNEI. Dos empresas que generan oportunidades de empleo para personas con discapacidad y problemas de salud mental.

Además, el final del Congreso ha contado con la entrega de premios a las mejores comunicaciones presentadas. El primero, otorgado por el patrocinador Hyundai, ha sido para jóvenes investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia por una ponencia titulada 'Analizando la evolución de la eco-innovación de la unión europea a través de un análisis fsQCA'.

El segundo premio, otorgado por el patrocinador Auditest, ha sido para científicos de la Universidad Jaume I por su trabajo titulado 'Creating more sustainable companies: why it is important to take care of the employee', mientras que el tercer premio, otorgado Ajicede, ha sido para jóvenes investigadores de la Universidad de Alicante, por su comunicación sobre 'Aceptación de coches híbridos y eléctricos desde el punto de vista de la demanda'.

Además, se han entregado reconocimientos por áreas temáticas del congreso, que han sido para ponencias en las áreas de Marketing, Turismo, Economía Digital, Economía Aplicada, Innovación y Gestión del Conocimiento; Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Responsabilidad Social Corporativa, Organización de Empresas, y Emprendimiento.

Bajo el lema de 'El papel de la innovación y la economía social como instrumentos para la recuperación económica y sostenible en un escenario post pandemia', el grupo de investigación 'Social Matters', de la Universidad Loyola, ha tenido, junto con Ajicede, un papel predominante en la organización de este congreso.

El encuentro anual tiene el objetivo de articular una red iberoamericana de jóvenes investigadores pertenecientes a estas áreas de conocimiento científico, enfocado especialmente a propulsar la carrera académica de quienes se encuentran en las fases iniciales de esta.

La inauguración contó con la presencia del vicerrector de Investigación de la Universidad Loyola, Carlos García Alonso; la segunda teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent y la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Loyola, Pilar Castro, las representantes del comité organizador por parte de la Universidad Loyola, Laura Serrano y Mar Ortiz y la presidenta de Ajicede, Gema Albort Morant.

Por su parte, el vicerrector de Investigación de la Universidad Loyola se dirigió a los jóvenes participantes en su intervención y explicándoles que "en investigación hay tres cosas principales a tener en cuenta, ser coherentes y saber explicar lo que hacéis, siguiendo el modelo internacional, con la máxima calidad posible y buscando el impacto social y político".

Además de la inauguración y de forma paralela a las presentaciones orales de las comunicaciones que han tenido lugar, el congreso ha contado con una serie de mesas redondas plenarias. La primera celebrada este jueves y titulada 'Publish or Perish?: afrontar el reto de la publicación en revista de alto impacto', moderada por Antonio Luis Leal y con las intervenciones de los profesores de la Universidad Loyola Antonio Ariza y Vicente González Cano, y Morteza Yazdani, de la Universidad Autónoma de Madrid.