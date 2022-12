Fórmula Russell: "Estaremos en 2023 en una posición mucho más fuerte respecto a Red Bull y Ferrari que este año"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"En Mercedes no se han olvidado cómo construir un coche rápido. Nos equivocamos este año, nos equivocamos de filosofía, tomamos una ruta que resultó ser la ruta equivocada y a veces te lleva mucho tiempo salir de ese hoyo. Ahora siento que hemos salido y que estamos construyendo sobre eso", señaló Russell en declaraciones a 'BBC Radio Norfolk'.

El británico sabe que están "un paso por detrás de Red Bull y Ferrari". "Tenemos mucho que hacer para ponernos al día, pero definitivamente estaremos en una posición mucho más fuerte desde la primera carrera del próximo año de lo que los estuvimos este", advirtió.

El piloto de 24 años, que ganó en Brasil la única carrera de 2022 para las 'Flechas Plateadas' y que además sumó otros siete podios, recalcó que "cuando te unes a un equipo como Mercedes, esperas victorias". "Me sentí listo para luchar por ellas y por el campeonato, pero se trató de manejar tus expectativas y de cambiar esas aspiraciones un poco. Ha sido muy intrigante para mí este año ver cómo el equipo lidia con esta situación", admitió.

"Estoy aquí a largo plazo y, aunque quería victorias y luchar por este campeonato en 2022, como equipo, esto nos preparará para los próximos años. Espero mirar hacia atrás dentro de 10 años y decir que la temporada 2022 fue positiva en el viaje", añadió el británico.

El cuarto clasificado del pasado Mundial fue capaz de superar también a su compañero, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. "Si me hubieras dicho al comienzo del año que terminaría por delante de Lewis Hamilton me habría sentido muy feliz porque nueve de cada diez veces eso probablemente significa que estás va a ser campeón mundial", recalcó.

"Es un poco frustrante que este año no haya sido ese año. Ambos estábamos luchando por se cuartos, quintos o sextos y no queremos estar en esta posición, así que no me iré de esta temporada con enormes cantidades de orgullo porque terminé cuarto en el campeonato. Estoy aquí para ganar", subrayó un Russell que tiene claro que debe subir "el listón" en rendimiento.

Sobre su relación con Hamilton, con el que compartía por primera vez 'box', confesó que "lleva algo de tiempo cada vez que te unes a un nuevo equipo, independientemente de quién sea tu compañero de equipo, para integrarte y ganar esa confianza dentro de toda la organización".

"Ha sido un buen aprendizaje para mí el ser su compañero de equipo. Es el mejor de todos los tiempos, así que estoy en una posición muy privilegiada para construir directamente a su lado, pero también para aprender de él", expresó el de Norfolk.

Con todo, George Russell se mostró "muy emocionado" para la próxima temporada. "Seguiré tratando de mejorar mi pilotaje, lo que hago dentro y fuera de la pista, y espero que tengamos el coche para luchar por el campeonato", concluyó.