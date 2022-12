Pons equipara a Sánchez con Orbán cuando tacha de golpista al TC mientras "exime de golpismo" a los independentistas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

En estos términos se ha expresado el dirigente del PP en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, en la que ha reclamado "la vuelta al consenso y al debate sosegado" que ve imposible porque los "compañeros de coalición del Gobierno no son sosegados".

Preguntado acerca de cómo asumen que el TC haya retrasado la decisión sobre el recurso del PP hasta el lunes, Pons ha señalado que aceptan el papel "de árbitro" que tiene este órgano ante el que denuncian "una vulneración del principio democrático muy clara". Así, ha defendido que quienes ven su derecho constitucional vulnerado "pregunten al Tribunal Constitucional si se puede reponer ese derecho y si lo tenían o no".

Si el TC admite estas cautelares de PP y Vox, el dirigente 'popular' ha subrayado que lo que debería ocurrir es que la Mesa de la Comisión de Justicia reconsiderase su decisión de admitir a trámite estas enmiendas que "son irregulares".

En el caso de que ocurra lo contrario y no sea admitidas a trámite, Pons ha señalado que las sentencias del TC "no tienen significado político" y que lo que se está viendo por parte del Gobierno de "atacar a los órganos constitucionales cuando no siguen sus dictados políticos es el principio de la deriva Viktor Orbán", ha recalcado haciendo alusión por segunda vez al primer ministro húngaro.

"Pedro Sánchez llega al Gobierno con una mayoría muy frágil, pero con la convicción personal de que él se merece decidir en el poder judicial, decidir en los medios de comunicación, decidir en el Parlamento, que él es el rey Sol, que merece todos los poderes a sus servicios y a quien se opone, lo destruye, lo insulta, lo calumnia", ha añadido.

Sobre la responsabilidad del PP en esta crisis institucional, Pons ha admitido que todos tienen algo que ver en que no se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial, aunque "la responsabilidad máxima" es del Ejecutivo. "Eso de culpar a la oposición es muy típico de las dictaduras", ha enfatizado.

"UNA MOCIÓN FALLIDA ES UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA GANADA"

Sobre la moción de censura que piden Vox y Cs, Pons ha insistido que esta será en las elecciones, donde los españoles podrán decidir si quieren ser gobernados por Bildu y ERC. "Ir ahora a un debate parlamantario que va a ganar Sánchez es regalarle una victoria parlamentaria y enviar hacia fuera un mensaje de que Sánchez está respaldando en el Parlamento", ha esgrimido.

"Una moción de censura fallida es una cuestión de confianza ganada", ha recalcado Pons, que no ha entrado a valorar si fue un error por parte del PP de Pablo Casado el no apoyar la anterior moción de censura al Gobierno de Sánchez que lideró Santiago Abascal después de que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya abierto la puerta a abstenerse en el caso de que se presente finalmente.