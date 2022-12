Feijóo avisa que "no es legítimo" lo que hace Sánchez y anuncia una ofensiva para impedirlo: "O este Gobierno o España"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Feijóo en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, que conforman más de 400 miembros entre presidentes autonómicos y regionales del PP, senadores, diputados y miembros del Comité de Dirección de la formación. Varios 'barones' del PP han excusado su ausencia por motivos de agenda, como Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Alfonso López Miras.

Además, ha criticado que el Ejecutivo intente "coaccionar" a su partido cuando lo que está haciendo Pedro Sánchez es un "despropósito sin precedentes" y sabe que "una mayoría social" lo rechaza, "utilizando la Navidad, el Mundial, el sorteo de Navidad, los festivos y los puentes" de diciembre para ocultar los pasos que está dando.

Por eso, ha dicho que el PP no se va a quedar de "brazos cruzados" sino que defenderá los "pilares de la democracia" en el TC y "volverá a denunciar lo que está pasando en Europa". "Llegaremos hasta donde haga falta para cumplir nuestro deber y hacer cumplir la Constitución española", ha afirmado, para añadir que él no va a hablar de "golpes".

"¿Sánchez es legítimamente presidente? Sí, pero lo que no es legitimo es lo que está haciendo. No solo no es legítimo sino que no es ético ni mínimamente razonable", ha proclamado Feijóo, para pedir la confianza de los españoles con el objetivo de acabar con esta "pesadilla" y ofrecer un proyecto "sin etiquetas" que recupere "la política de verdad, la democracia de verdad y la regeneración de verdad".