El Congreso de la Lengua en Arequipa (Perú) "sigue adelante" pese a la "situación delicada" del país

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Está convocado por el Gobierno de Perú y va adelante, no hay razón para pensar que no se pueda celebrar, salvo la inestabilidad política del país", ha explicado el director de la RAE durante la presentación de la actualización 23.6 del Diccionario de la lengua española en su versión en línea.

Muñoz Machado ha añadido que "está hecho" el programa y la elección de centenares de participantes, si bien "la situación de Perú es delicada políticamente y hasta marzo no se sabe qué puede pasar". "Pero en principio no hay ninguna decisión", ha añadido, recordando que la decisión depende conjuntamente de las Academias de la Lengua o del propio país.

"Podría decidirse no celebrarse, por parte de Perú o las academias responsables de la organización. Pero no existe ese acuerdo, estamos reuniéndonos y hablando, pero no hay decisión de interrumpir el programa", ha concluido.

El IX Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) tendrá lugar del 27 al 30 de marzo de 2023 en la ciudad de Arequipa (Perú) bajo el lema 'Lengua española, mestizaje e interculturalidad. Historia y futuro' y contará con el Rey Felipe VI en la inauguración y en la presidencia de honor --junto con el presidente de la República de Perú, Pedro Castillo--.

El Congreso Internacional de la Lengua Española reunirá en marzo de 2023 a más de 250 conferenciantes y ponentes internacionales: académicos, escritores, lingüistas, historiadores, pensadores, editores, creadores, profesores, periodistas y científicos, entre otros, participarán en las distintas sesiones del programa.