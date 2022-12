Amparos y apelaciones no han permitido sentencia contra Israel Vallarta, afirma la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó a través de un comunicado que Israel Vallarta Cisneros, acusado de secuestro desde 2005, por el caso en el que también estuvo involucrada la francesa Florence Cassez, el Juez de control determinó acumular los seis casos de secuestro de los que es acusado y apuntó que los recursos que el implicado ha usado han impedido la sentencia.

Señalando que “se han presentado conflictos competenciales de la propia autoridad judicial, así como recursos promovidos por el procesado, como han sido apelaciones, amparos indirectos e incidentes en contra de determinaciones de los jueces”, por lo que la sentencia será determinada considerando las seis acusaciones.

Asimismo, la FGR señaó que el pasado 10 de noviembre, “el Juez de la Causa estableció diversos plazos para ofrecer pruebas y desahogar las diligencias que estuvieran pendientes al respecto”.

Israel “V”, se encuentra procesado ante la Autoridad Judicial Federal por seis casos de secuestro, independientes. En el sexto de ellos se le encontró en plena flagrancia delictiva. Los seis casos de referencia ocurrieron en circunstancias diversas. 2/6



De los seis casos de secuestro de los que es señalado como responsable, solo en uno “se le encontró en plena flagrancia delictiva, ya que los seis casos de referencia ocurrieron en circunstancias en modo, tiempo y lugar diferentes y con distintas víctimas”.

Cabe mencionar que el presunto integrante de “Los Zodiaco” solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador alguien de ‘confianza’ para poder explicar la corrupción de su proceso el 12 de diciembre, a lo que el presidente reprobó que Vallarta lleve 17 años sin sentencia.

Durante la conferencia matutina de este 20 de diciembre López Obrador dijo, “si fuera por mí, yo concedería el indulto. Pero constitucionalmente no puedo hacerlo si no hay una sentencia. Parece que se esmeran en que no haya sentencia”.

“Si está demostrado que hubo tortura y lleva 17 años sin sentencia, ¿dónde está la justicia pronta y expedita?”, dijo López Obrador acusando que huele a chicanada”.

Recientemente, Israel Vallarta fue notificado de su permanencia en prisión el pasado 6 de diciembre pese a que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) lo acompañó a una audiencia en la que se revisaría la media cautelar que tiene desde hace más de 17 años.

Vallarta Cisneros fue detenido el 8 de diciembre de 2005 junto con Florence Cassez por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el rancho Las Chinitas, al sur de la Ciudad de México.

El operativo fue televisado por medios nacionales y organizado por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Un día después las autoridades presentaron a nivel nacional a Israel Vallarta como integrante del grupo delictivo ‘Los Zodiaco’, que operaba en el entonces Distrito Federal secuestrando personas.

Florence Cassez fue puesta en libertad en 2013, luego de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que su proceso estuvo viciado; sin embargo, nunca se declaró oficialmente su inocencia.