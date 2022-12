España aporta más de 282 millones de euros al fondo europeo que financia los envíos de armas a Ucrania

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo ha revelado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una comparecencia en el Congreso. "El importe comprometido por parte del Fondo de apoyo a la Paz es de un total de 3.000 millones, de los cuales España aporta más de 282 millones de euros", ha anunciado.

El Mecanismo o Fondo Europeo de Paz se creó en 2021 como mecanismo fuera del presupuesto comunitario con vistas a reforzar la capacidad de la UE de prevenir conflictos, consolidar la paz y reforzar la seguridad internacional, posibilitando para ello la financiación de operaciones en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC).

Hasta el momento, solo se había empleado para apoyar las misiones de entrenamiento militar que la UE tiene en Malí y Mozambique, pero no con el suministro de armamento letal, como va a ser el caso de Ucrania. Ahora, los Veintisiete han decidido pagar la factura del suministro a Ucrania "de equipos y plataformas militares diseñados para producir efectos letales".

La medida tendrá carácter retroactivo, empezando a contar desde el 1 de enero, ya que algunos estados miembro, en particular los más próximos a Ucrania, ya habían anunciado el envío de material militar defensivo al país en las semanas previas a la invasión rusa que comenzó el 24 de febrero.

No obstante, no todos los estados miembro verán reembolsada por completo su factura, sino que será un comité de coordinación ('clearing house' en la jerga comunitaria) el encargado de decidir qué financia el fondo europeo y qué no.

SIN DETALLES SOBRE LOS ENVÍOS

En este contexto, Robles ha evitado dar más cifras de la ayuda militar aportada por España durante los últimos diez meses, pero ha garantizado que los envíos de armas en ningún caso afectan a la capacidad de defensa de España.

Tampoco ha querido detallar el armamento enviado acogiéndose a la "discreción y prudencia" que ha asegurado que exigen los riesgos de estas misiones y las exigencias de los aliados internacionales. "Toda discreción es poca por razones de seguridad y acuerdo y exigencia de los países donantes. En el curso de una guerra no se puede dar información al enemigo", ha argumentado.

En cualquier caso, ha asegurado que España seguirá enviando armamento a Ucrania con arreglo a su disponibilidad y capacidades y ha explicado que, hasta ahora, los envíos se han realizado siguiendo las peticiones de Ucrania y también la coordinación con el resto de países aliados.

Además, ha subrayado la ayuda humanitaria que presta España y también la misión de adiestramiento a militares ucranianos que está en marcha en Toledo, con rotaciones de unos 400 efectivos cada dos meses.