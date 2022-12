Moncloa cree que el fallo del TC se tomó sin base jurídica y los magistrados conservadores aún están buscando argumentos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha criticado la actuación de los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, que acordó suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria de parte de una iniciativa de PSOE y Unidas Podemos. A su juicio, es una maniobra sin base jurídica y por tanto todavía están buscando los argumentos para justificar la decisión que tomaron este lunes.

Así lo han señalado fuentes gubernamentales que ven muy descarado el movimiento llevado a cabo por el TC y creen que hoy, tres días después de que hiciesen pública su decisión, todavía no tienen los argumentos para explicarla.

El tribunal de garantías decidió, por una mayoría de 6 votos frente a 5, suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.

QUEDARÁ SU INFLUENCIA SOBRE LA JUSTICIA

Además, las citadas fuentes consideran que el PP ha ido demasiado lejos con su estrategia, que califican de error, y que se ha puesto en evidencia. Sostienen además que es una irresponsabilidad el recurso que presentaron y que también es malo para ellos.

Interpretan por tanto que es un error cuestionar la legimitidad del Parlamento y aunque hayan cosechado una "pequeña victoria" en el TC, esta no tiene ningún tipo de base jurídica. En esta misma línea apuntan que a pesar de todo, la ley que impulsa el Gobierno saldrá adelante.

Creen por tanto, que al final la estrategia no le saldrá bien al PP porque lo que va a quedar es su bloqueo a la justicia y la influencia que ejercen sobre los órganos judiciales.

APISONADORA EN EL TC

Finalmente, respecto al pleno del TC que se está celebrando en estos momentos, no esperan ninguna novedad a favor de sus intereses. "Habrá una apisonadora", señalan en referencia a la mayoría conservadora que esperan que imponga su criterio.

Respecto a la nueva proposición de ley que presentará el PSOE junto a sus aliados parlamentarios y que recoge el espíritu de las enmiendas que tumbó el TC, desde Moncloa piden dejar trabajar a los grupos y no coartar su iniciativa parlamentaria.

"FEIJÓO LLEVA 9 MESES INSULTANDO"

Por otro lado, respecto al cara a cara que han mantenido este miércoles en el Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Moncloa consideran que el jefe del Ejecutivo ha hecho un discurso pedagógico sobre el papel que ha jugado su rival en los nueve meses que lleva al frente del partido.

Piensan que ha quedado patente que el presidente 'popular' no tiene equipo, ni proyecto mientras que Sánchez ha utilizado su intervención para explicar a que se ha dedicado Feijóo desde que dirige el PP. "Lleva nueve meses insultando sin parar", se quejan.

Sostienen además que una vez más se ha visto que Feijóo no es autónomo, no puede tomar sus propias decisiones y que "no hay nada detrás" de su proyecto. Ven por tanto que el jefe del Ejecutivo ha desmontado a su oponente.