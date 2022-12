Fútbol.-El Al Nassr confirma una "negociación de enorme magnitud" para el fichaje de Cristiano Ronaldo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"No puedo decir ni sí ni no. Se trata de una negociación de enorme magnitud, no sólo para el club, sino para el país y para el fútbol mundial, y que tiene que ser conducida por instancias superiores", señaló Salazar en declaraciones a Flashscore al ser preguntado por si el futuro del equipo saudí estaba ligado al crack luso.

El director deportivo, también portugués, elogió al ganador de cinco Balones de Oro como "uno de los mejores" jugadores "de la historia del fútbol". "Siempre ha sido un ejemplo para mí como deportista, por la voluntad que muestra para ganar", alabó. "Y además, como ciudadano portugués, siempre le he apoyado. Pero con el tiempo el futuro se revelará", insistió.

"Llevo aquí cinco años y todos los jugadores con los que he hablado se sorprenden muy positivamente cuando llegan aquí, sobre todo por el nivel del campeonato", explicó sobre si sería un paso atrás su fichaje para jugar en el fútbol saudí. "Pasó con Luiz Gustavo, que era internacional brasileño y ya había ganado la Liga de Campeones con el Bayern. Es normal para los que no lo saben", criticó.

Cristiano Ronaldo es agente libre desde que dejó el Manchester United en noviembre. Con Portugal eliminada en cuartos de final, viene de disputar un Mundial en Catar en el que terminó siendo suplente, aunque hizo historia al convertirse en el primer futbolista en marcar en cinco mundiales distintos.