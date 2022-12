Posibles casos de rabia en Oaxaca y Nayarit no ameritan alerta sanitaria

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell afirmó que los tres posibles casos de rabia en Oaxaca, además de otro en Nayarit no representan una alerta sanitaria, aunque lamentó la condición de salud en la que están dos de los menores que fueron mordidos por un murciélago en la comunidad Palo de Lima, en el municipio de San Lorenzo Texmelucan.

Desde Palacio Nacional dijo que aunque aún no se confirma si están enfermos de rabia, su tratamiento es para esta enfermedad, además de que se espera que este día se tengan los resultados de las pruebas de laboratorio que se hicieron.

“No se ha demostrado todavía por laboratorio, las muestras fueron enviadas y se procesan en el Laboratorio Nacional, en el Indre, probablemente hoy tengamos los resultados, pero se tratan como si fueron rabia, se les da el tratamiento profiláctico, esto quiere decir utilizar la vacuna y un producto que se llama inmunoglobulina, que es un anticuerpo que neutraliza al virus rábico en caso de que lo tengan”, explicó.

López-Gatell explicó que, en ese caso, el posible contagio se debe a la mordedura de animales silvestres y semidomésticos, entre los que es que común la presencia de este virus y que no se puede eliminar, ya que no se puede vacunar o matar a los animales silvestres, principalmente murciélagos, coyotes, tejones y mapaches.

Añadió que aunque en los medios de comunicación se ha usado el término de “alerta”, estos casos no los amerita porque es un tema individual y no hay una acción técnica que deba seguirse porque la rabia no puede erradicarse.

“En este momento hay rabia en México y en el mundo en una gran cantidad de animales silvestres, ahí seguirá. No se puede eliminar a los animales silvestres ni es factible vacunarlos. México logró y esto es motivo de satisfacción y orgullo, a lo largo de muchos años no es una acción de un año, fue certificar la eliminación de rabia humana transmitida por perros, aunque no así la transmitida por gatos o por animales silvestres”.

Sobre el otro caso, dijo que posible contagio fue por la mordedura de un gato, corresponde a una joven de 29 años que presenta síntomas compatibles con la rabia, por lo que se sigue un protocolo de tratamiento.

“En Nayarit hay una persona que fue mordida por un gato semidoméstico. Lo tenía en casa, pero el gato mayormente estaba en vida libre, es también en una comunidad rural. La mujer tiene un cuadro compatible con rabia. Tampoco hay una alerta epidemiológica o sanitaria al respecto, pero hemos asistido al estado como lo hacemos con Oaxaca, en lo que corresponde a los protocolos de tratamiento y de diagnóstico para estos casos”.