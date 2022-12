Ni cruda ni culpas: estas son las recomendaciones para empezar el Año Nuevo 2023

Las celebraciones de Fin de Año para recibir el 2023 pueden ser sinónimo de excesos y la caída en diferentes culpas por comer o beber de más, por lo que es indispensable para muchas personas el seguimiento de una serie de recomendaciones que les ayuden a medir su consumo.

En este sentido, existen consejos básicos por parte de especialistas, como la nutrióloga e investigadora del Instituto Nacional de Perinatología y doctora en Ciencias de la Salud por la UNAM, Otilia Perichart, quien dio a conocer una serie pautas a seguir para mantenerse en equilibrio y en buen estado de salud.

Equilibrar lo que se come es el principal consejo de la experta, el cual se trata de la combinación de frutas, verduras, cereales, y alimentos ricos en contenido proteico, es decir, lo que popularmente se conoce como el ‘plato del buen comer’.

Otra de las recomendaciones es preferir alimentos caseros y se trata de dar preferencia a los platillos que se preparan en casa, con menor carga de calorías e ingredientes frescos; también, lo ideal es evitar los alimentos ultraprocesados.

Las celebraciones tienen a un protagonista, el alcohol, pero es importante moderar su consumo, acompañado de la ingesta frecuente de agua para mantenerse bien hidratado. Es mejor evitar su mezcla con bebidas azucaradas, recomienda la especialista.

Entre lo consejos se encuentra hacer creativa la hora del brindis, es decir, no es necesario hacerlo con bebidas alcohólicas, pues pueden elaborarse infusiones con otros ingredientes que cumplan con el propósito de la ocasión.

Con el objetivo de prevenir el consumo de un alto nivel de calorías y azúcares, prepara tu postre y así puedes reducir el daño en el organismo o la salud.

Otras de las recomendaciones es la preparación de una ensalada variada, que contenga los diferentes nutrimentos indispensables en la dieta de cualquier mexicano

Finalmente, hay que disfrutar la velada y no reducir las fiestas solo a los alimentos, “al recalentado no hay que tenerle miedo, pero es necesario escuchar las señales de apetito, porque la comida no es la única manera de disfrutar en las reuniones”.