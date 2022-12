Critican a AMLO por compartir foto de Ronaldinho en condolencias por muerte de Pelé

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una gran cantidad de críticas en redes sociales por compartir una foto de Ronaldinho con su padre. Esto, en su mensaje para rendir homenaje a Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, quien falleció este jueves a los 82 años de edad.

López Obrador afirmó que Edson Arantes “seguramente influyó con su ejemplo” a jugadores como Ronaldinho y recordó una anécdota de 2021 atribuida a Ronaldinho y que no tiene vínculo directo con Pelé.

“Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre”, publicó en Twitter el mandatario.

El texto fue acompañado por una foto de Ronaldhino con su padre, hecho que fue criticado porque no tiene relación directa con Pelé.

Reacciones en redes sociales al mensaje de AMLO en el que recuerda a Pelé

Habiendo tantas historias de Pelé, por qué no contar una de Ronaldinho 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/tBpHLm9eBQ — Paulina Chavira (ella) (@apchavira) December 29, 2022

Ese @JesusRCuevas: poner al presidente a hablar de Ronaldinho el día que murió Pelé… https://t.co/VoQviXREtF pic.twitter.com/Da0waVy9w5 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) December 29, 2022

Muere Pelé y el presidente de México homenajea a Ronaldinho.



No sé por qué me sorprende... https://t.co/09J5mthuYS — Ricardo Otero (@otero_rj) December 29, 2022