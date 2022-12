Damien Chazelle homenajea a la locura del Hollywood de los años 20 en 'Babylon': "El cine va a sobrevivir"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Sigo creyendo en el cine y la gran pantalla, en la idea de un evento comunitario de extraños que van a experimentar una película juntos. Creo que el cine va a sobrevivir", afirma confiado Chazelle en una entrevista concedida a Europa Press en la que abordó los cambios que se están viviendo en la industria a día de hoy. "El streaming es solo uno más en la larga lista de retos a los que el cine se ha enfrentado. Desde la radio hasta la televisión, los vídeos en el móvil o la revolución del DVD", comenta el director, esperanzado por el futuro.

"A los cines les irá bien en el largo plazo, aunque ahora estemos en un período de contracción. Evidentemente se necesita algo de adaptación porque la sociedad está cambiando", reflexiona el cineasta de 37 años. "Pero el atractivo esencial de ir al cine y experimentar allí una película sigue siendo el mismo y siempre lo será", sentencia.

Chazelle trabajó en el año 2020 en el mundo de la televisión y el streaming con 'The Eddy', serie ambientada en el mundo de la música disponible en Netflix. Sin embargo, tiene claro dónde está su sitio. "El cine es mi primer amor. Fue divertido trabajar en 'The Eddy', un poco diferente, y hay muchas cosas en el mundo de la televisión que me encantan. Estoy desarrollando otra cosa para televisión en este momento, pero al mismo tiempo estoy tratando de encontrar mi próxima película", expone. "El cine en la gran pantalla siempre será mi primer y gran amor", incide una última vez.

LOS EXCESOS DE HOLLYWOOD

En 'Babylon', Chazelle presenta ya desde el inicio un espectáculo delirante y excesivo para retratar las alocadas fiestas y la mentalidad de los años 20 en Hollywood. "La película es una historia sobre la muerte de una sociedad, o más la muerte de una sociedad y su paso a otra. No creo que Hollywood nunca, ni siquiera en la era de las drogas de los años 60, 70 y 80, haya alcanzado nunca el nivel de exceso y locura de los años 20", explica, desvelando además que ha estado documentándose sobre aquel período durante 15 años para poder llevarlo a la pantalla.

"La forma de ser de los años 20 tiene que ver con la locura de Hollywood como lugar e industria. Todavía era una forma de arte nueva y gozaba de mala reputación. La sociedad educada no lo respetaba. Aún se estaba convirtiendo en un gran negocio y se podían sentir las raíces del circo y el ADN de la gente del arte", cuenta Chazelle.

"Es algo que ha cambiado por completo. El Hollywood que se representa en esta película ya no existe. Dejó de existir a finales de los años 20", indica, si bien reconoce que siempre quedará cierta reminiscencia en algunos sectores de la industria. "Siempre ha habido y siempre habrá ese elemento en Hollywood, pero está mucho más diluido que en los años 20. Es más lejano, está más controlado", reflexiona. "Se puede vislumbrar algo de esa libertad, esa voluntad de experimentar y esa imprudencia de los primeros años, pero son solo destellos", concluye Chazelle.

Junto a Brad Pitt y Margot Robbie, 'Babylon' está protagonizada por Diego Calva, Tobey Maguire, Li Jun Li, Jean Smart, Olivia Wilde, Rory Scovel, Max Minghella o Samara Weaving, entre otros. Además de dirigir, Chazelle también se ha encargado de escribir el guion. La película se estrena en España el 20 de enero de 2023.