Se registra sismo de 4.4 grados en Salina Cruz, Oaxaca

La madrugada de este lunes, se registró un sismo de magnitud 4.4 en la escala Richter en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo ocurrió a las 03:57:50 horas de este 2 de enero, localizándose a 42 kilómetros al suroeste de Salina Cruz.

SISMO Magnitud 4.4 Loc. 42 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX 02/01/23 03:57:50 Lat 16.06 Lon -95.57 Pf 52 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2023

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C., informó a través de sus redes sociales que el sismo no ameritó Alerta Sísmica, ya que la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

#Sasmex Información de evento. @SSNMexico SISMO Magnitud 4.4 Loc. 42 km al Suroeste de Salina Cruz Oax 2 Ene 2023 03:57:50 Lat 16.06 Lon -95.57 Pf 52 km, más información en https://t.co/0wBTFo7hiU @Sasmex pic.twitter.com/r4M0Of6jRa — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) January 2, 2023

Según el Sistema Complementario de Alerta Sísmica (SCAS) este sismo de 4.4, tuvo como posible epicentro Huamelula, Tenango, La Reforma, Mixtequilla y Palma Sola, municipios de Oaxaca.

SASMEX: #Sismo detectado el 02-ene-23 a las 03:58:00 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Oaxaca a 55 km al suroeste de #SalinaCruz #TenemosSismo — SCAS (@scasmx) January 2, 2023

Mientras que SkyAlert, confirmó que el sismo presentado este lunes 2 de enero en Oaxaca, fue de intensidad débil.