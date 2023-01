Cervera (Oviedo) sobre el Atlético: "Haremos lo mismo que cuando nos enfrentamos a otros equipos"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Va a ser ilusionante, hemos palpado lo que se ha movido. Es un equipo de Primera División, pero haremos lo mismo que cuando nos enfrentamos a otros equipos. El Atleti tiene mecanismos para hacer cosas diferentes, pero a mí me preocupa el partido ante el Andorra. Veremos durante el partido las opciones, pero dependerá de quién marque el primer gol. Si lo hacemos primero les vamos a discutir y competir", indicó el técnico en rueda de prensa.

El entrenador no quiso restarle importancia a la Copa, aunque reconoció que jugarán los futbolistas menos habituales. Además, el preparador se mostró confiado de cara al choque y reconoció esperar a un Atlético de Madrid "similar" al que se enfrente al FC Barcelona el próximo domingo en LaLiga Santander.

"Seguramente alinearán un once similar al que se enfrente al FC Barcelona. Ellos juegan de domingo en casa y nosotros de sábado en Andorra, pero en la Copa, normalmente, juegan muchos jugadores que en LaLiga no lo hacen. La Copa siempre es la Copa y no puedo traicionarme como entrenador, sea el rival el Granada o el Atlético. Mientras tenga posibilidad de hacer cambios y de que el vestuario esté saneado, lo haré", apuntó.

Sobre el ambiente que espera en el Carlos Tartiere, Cervera comparó el partido contra el Atlético con el derbi ante el Sporting de Gijón del pasado mes de diciembre, donde fue clave la afición. "No sé cuanto tirón tendrá el Atlético, pero el derbi no fue un partido bonito por nuestra parte, casi ni bien jugado, y lo ganó la afición. Ojalá sea algo parecido", añadió.

Por último, el preparador oviedista analizó el estado de bajas de cara al encuentro y aseguró que no va a "forzar" a ningún futbolista. "Hay lesionados que no van a participar seguro, como Javi Mier, Miguelón y Borja Sánchez, pero hay otros que van a venir convocados, aunque no se utilizarán si no es imprescindible. Hoy hemos podido contar con 20, eso es una alegría. No voy a forzar si no es estrictamente imprescindible", concluyó.