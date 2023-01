Suspenden actividades de asociación que ofrecía interrupción del embarazo en CDMX

La Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) del Gobierno de la Ciudad de México informó que por denuncias ciudadanas se localizaron unidades móviles que supuestamente ofrecían el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), las mismas fueron sancionadas.

En una tarjeta informativa detalló que el 22 de diciembre en la Alcaldía Venustiano Carranza, a un costado del Centro de Salud T-III Beariz Velasco de Alemán, se localizó una camioneta tipo Van color blanco con rosa, con placas K95-BJF identificada con el nombre de “Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C.”, y se procedió a la colocación de sellos de suspensión para remitirla al depósito vehicular donde quedó resguardada con lo que se evita su irregular funcionamiento.

En tanto, el establecimiento sede de las unidades móviles ubicado en colonia Verónica Anzures, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, denominado “Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C.”, también se colocaron sellos de suspensión total de actividades por presentar deficiencias, faltas y omisiones que impiden otorgar atención médica y diagnóstico sin riesgos para las usuarias.

Por su parte, el autobús color blanco con rosa, matrícula 834-RM-1, con rótulos que dicen: “Interrupción Legal del Embarazo, ultrasonido gratuito, ayuda inmediata, absoluta discreción, tel. 8006488632″, que se encontraba en la Alcaldía Venustiano Carranza, y que el momento de proceder con la colación de sellos de suspensión, huyó del lugar, aún no se localiza.

Cabe mencionar que en las vistas de verificación sanitaria practicadas a las dos unidades móviles y al inmueble de atención médica, las anomalías que se identificaron, algunas de estas que pueden ser consideradas como delitos, por lo que se ingresó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México las denuncias respectivas.

Lo anterior se debe a que carecen de Aviso de Funcionamiento y de Responsable Sanitario para prestar servicios de atención médica; No presentan documentación que avalen los procedimientos de diagnóstico o tratamiento que se realizan, tampoco presentan expedientes clínicos o protocolos; El personal que realiza ultrasonidos no acredita ser profesional de la salud y no comprueba tener capacitación que avale conocimientos para realizar dicho procedimiento.

Y los ultrasonidos se realizaban sin medidas de higiene y seguridad para el paciente, ya que no se cuenta con guantes u otros insumos de protección como cubrebocas, bata o filipina, tampoco dispones de agua corriente para la higiene.

Además, que cuentan con documentos para uso exclusivo de la Secretaría de Salud, consistentes en Consentimiento informado para realización de Legrado Uterino, AMEU y otras técnicas de ILE.

Y se encuentran medicamentos con fecha de caducidad vencida y de propiedad y uso exclusivo del Sector Salud. Así como medicamentos controlados que requieren un recetario especial para su obtención y uso.

De la misma manera, ofrecen información falsa sobre riesgos en la realización de una Interrupción del Embarazo, tratando de influir en la decisión de las mujeres que buscan ayuda, además de que los supuestos ultrasonidos señalan semanas de gestación sin ser verdad.

El pasado 15 de diciembre, la secretaria de Salud (SEDESA), Oliva López Arellano, así como la titular de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) de la capital de país, Ingrid Gómez Saracíbar; así como Director General de la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) del Gobierno de la Ciudad de México, Ángel González Domínguez, advirtieran de las unidades móviles que supuestamente ofrecían el servicio de Interrupción Legal del Embarazo.