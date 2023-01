Fiscalía confirma que exbajista de Los Románticos de Zacatecas murió por impacto de bala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) confirmó que la causa de muerte del abogado y exbajista de Los Románticos de Zacatecas, Raúl Calderón Samaniego, fue por heridas producidas por disparo de arma de fuego.

A casi 24 horas del hallazgo del cuerpo del músico en un departamento ubicado en la calle Urizar del Centro Histórico de la capital zacatecana, la FGJEZ informó el resultado de la necropsia practicada al hombre de 37 años edad a través de un comunicado en el que afirma que las investigaciones están en curso para hallar al responsable o posibles responsables del homicidio de Calderón Samaniego.

De acuerdo con la Fiscalía el exbajista de Los Románticos de Zacatecas perdió contacto con sus familiares el 31 de diciembre cuando viajaba de Jerez con rumbo a Zacatecas por la carretera federal 54. No obstante, la FGJEZ tuvo conocimiento de la desaparición del también abogado el 1 de enero cuando se emitió su ficha de búsqueda.

La instancia detalló que Calderón Samaniego se comunicó con su madre el 31 de diciembre en las cercanías de la Unidad Regional de Seguridad (UNIRSE) de Malpaso, ubicada en el municipio de Villanueva, y después sus familiares no volvieron a saber de él.

Luego de que la FGJEZ realizó un seguimiento de las cámaras de videovigilancia se pudo ubicar el vehículo en el que viajaba el músico y abogado zacatecano. Alrededor de las 16:00 horas del 2 de enero el cuerpo de Raúl Calderón fue localizado en su departamento al que las autoridades tuvieron acceso luego de que se ejecutara una orden de cateo y se pudo recuperar el cuerpo para realizar las pruebas forenses correspondientes.

La FGJEZ no brindó más detalles sobre el posible móvil del posible homicidio. No obstante, afirmó que mientras no se entorpezcan las diligencias se compartirán avances de públicos de la investigación.

