Francia descarta que el envío de carros de combate a Ucrania implique a París en la guerra con Rusia

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, ha descartado este jueves que el envío de carros de combate a Ucrania implique a París en el conflicto con Rusia, que comenzó hace casi un año.

En una entrevista con la cadena de televisión TF1, la ministra ha expresado que este envío, siguiendo la promesa realizada por el presidente, Emmanuel Macron, no convierte a Francia en "cómplice".

"Ucrania, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, tiene derecho a defenderse, y nuestro deber es ayudar. ¿Por qué? Porque lo que está pasando allí no solo afecta a todos los ucranianos, tiene que ver con la estabilidad en todo el continente europeo", ha aseverado.

Así, ha indicado que la decisión no vulnera las propias líneas rojas de Francia en materia de política exterior y ha reiterado que "el objetivo es garantizar la estabilidad en el mundo para crear condiciones bajo las que poder fomentar una atmósfera de paz".

En este sentido, no ha dado detalles sobre la fecha exacta del envío ni el número de tanques que Francia enviará, pero ha indicado que primero es necesario que las fuerzas ucranianas reciban entrenamiento para aprender a usarlos. "Es necesario también mejorar su defensa aérea, algo que Macron abordó ayer con (Volodimir) Zelenski", ha dicho. "Nosotros, como aliados, estamos entrenándolos. Podría tardar semanas o algunos meses", ha puntualizado.

No obstante, Colonna ha reivindicado que Francia desea "mantener los contactos" con Moscú a varios niveles. "He tenido la posibilidad de hablar con mi homólogo, Sergei Lavrov, en los márgenes de algunas cumbres internacionales", ha explicado. "Los contactos no siempre son sencillos, pero esperamos mantenerlos", ha subrayado.

En este sentido, ha descartado que Macron y el presidente ruso, Vladimir Putin, tengan previsto mantener una conversación telefónica en el futuro cercano: "No está programada". Sin embargo, ha destacado que "es posible que hablen, ya lo han hecho en el pasado".