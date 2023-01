El ELN advierte de que el diálogo de paz está "en crisis" tras los anuncios de alto el fuego de Petro

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Tras las declaraciones unilaterales del presidente Petro sobre el cese el fuego, presentadas como un acuerdo de la mesa, esta entró en una crisis que está por resolverse", ha manifestado el Comando Central del ELN en un comunicado recogido por 'El Tiempo'.

En dicho escrito, la guerrilla ha advertido de que "no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno" colombiano que, además, se desmarca de la "formalidad" de la mesa de diálogo pues "viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso".

Este mensaje del ELN se da en respuesta a las declaraciones de Petro el pasado 31 de diciembre, cuando anunció un alto el fuego bilateral que, sin embargo, la propia guerrilla desmintió horas después. El ministro del Interior, Alfonso Prada, salió entonces al paso para justificar el anuncio de Petro en que el ELN había manifestado en repetidas ocasiones "la importancia de avanzar hacia un cese bilateral".

Finalmente, la guerrilla ha trasladado su voluntad de seguir avanzando en el marco del diálogo de paz, pero que antes de eso es necesario "tratar los últimos acontecimientos" y adoptar las medidas necesarias para garantizar que se supere esta "crisis" y no se repitan "acciones unilaterales y por fuera de la Mesa de Diálogo".