El Betis traspasa al lateral Alex Moreno al Aston Villa inglés

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El jugador de 29 años fichó en el verano de 2019 por el equipo verdiblanco procedente del Rayo Vallecano y hasta ahora ha disputado 122 partidos oficiales, anotando seis goles y repartiendo 14 asistencias, y formando parte del equipo que conquistó la Copa del Rey la pasada temporada.

"El club agradece efusivamente los servicios prestados por el lateral catalán en las tres temporadas y media en la que ha pertenecido al Real Betis y le desea mucha suerte en su futuro profesional", le despidió el club bético.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ya se había hecho a la idea de perder al jugador, al que no había convocado para la Supercopa de España en Arabia Saudí. "Es una pérdida importante. Álex está en un gran momento y nos aportaba mucho defensiva y ofensivamente. Siempre he dicho que, en la medida de que la venta pueda solucionar los problemas económicos del club, ha de realizarse. Tenemos que buscar la manera de reemplazarle, pero no va a ser fácil", señaló en rueda de prensa previa al duelo contra el FC Barcelona.

Por su parte, el Aston Villa dio la bienvenida a su nuevo futbolista, sin dar detalles sobre el contrato que ha firmado y que está pendiente de superar todos los requisitos legales. "Álex es un buen jugador que puede ayudar a nuestro equipo. Ha sido uno de los mejores laterales zurdos de LaLiga en las últimas temporadas y estamos encantados de tenerlo aquí", celebró Unai Emery en la web del equipo.