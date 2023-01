Xavi Hernández: "Llevamos tiempo sin ganar títulos y ya tocaría"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que el duelo de semifinales de la Supercopa de España ante el Real Betis será complicado, pero que lo afrontan con las mismas ganas e ilusión que tienen por poder ganar un título, algo que "ya tocaría" después de un "'tiempecito'" sin poder celebrar nada.

"Tengo muchas ganas e ilusión de levantar el primer título. Ganas intactas. Estoy aquí para conseguir títulos y si no los consigo, me vais a matar. Tengo una ilusión tremenda por ganar títulos, los jugadores también, llevamos ya un 'tiempecito' sin ganar y ya nos tocaría", manifestó en rueda de prensa.

El técnico blaugrana reconoció que sería una inyección de moral poder ganar este título, que tienen a tiro de dos victorias. "Vamos a ver, en caso de ganar nos reforzaría mucho y en caso de perder sería un título perdido. La competiremos al máximo, daremos el cien por cien. A ver hasta dónde somos capaces de llegar", auguró.

Además, recordó que esta Supercopa --de la que son el club con más títulos-- no la han ganado todavía en el formato actual de 'final four'. "Es un título que con este formato el Barça no lo ha ganado. Estamos motivado, llegamos en buen momento. Estamos bien, tranquilos, intentaremos mostrar nuestra personalidad, es un título y queremos estar aquí hasta el domingo y ganar la final", apostilló.

No obstante, no se ve para nada favorito, por mucho que lleguen como líderes de LaLiga Santander. "No lo siento así, no me veo favorito. Llegamos en buen momento, sí, pero no significa nada. Ser favoritos se demuestra en el campo, y tenemos un partido difícil. Es el campeón de Copa, un rival muy duro", avisó.

"Hay un plus, serían dos partidos y mañana hay que ganar. Tienes el título a dos partidos, y nos daría moral y confianza, tranquilidad también. Lo competiremos, no tenemos bajas y llegamos en un muy buen momento, pero (el favoritismo) hay que demostrarlo en el campo", añadió al respecto.

Xavi se imagina un partido de lucha por la posesión. "El Betis disfruta con el balón, tienen jugadores que no la pierden. Tienen mucha calidad técnica, de los rivales que mejor juegan en LaLiga. Será un duelo complicado, intentaremos dominar a través del balón", apuntó.

"Pellegrini es un entrenador ofensivo, le gustan los jugadores que la tocan y los 'futboleros' juegan todos, como Canales, Fekir, Iglesias, Luiz Henrique... A partir de ahí te tiran bien la línea, aprietan bien, son fuertes y tienen un doble pivote muy potente. Es un equipo muy completo. La clave será perder poco el balón", señaló sobre el rival.

Preguntado por la posible salida de Memphis Depay en este mercado, lo negó. "No hemos tenido reunión por Memphis, de hecho no sabemos nada. Le dije a Mateu (Alemany, director de fútbol) que si no tocan la plantilla, estoy bien. En principio, no hay novedades que yo sepa. No hemos hablado de esto ni con Mateu ni con el 'presi' (Laporta). Si hay novedad me avisarán, pero estoy contento con la plantilla que tengo", manifestó.

Sobre el hecho de jugar en Arabia Saudí, lo celebró. "Salimos beneficiados todos los clubes, por estar aquí. El resto de clubes también. Hay cosas positivas y negativas. También hubo mucha crítica a Catar y luego se ha visto que no es para tanto. Arabia tiene cosas a mejorar, todo el mundo se merece que el fútbol vaya por todos lados", apuntó.