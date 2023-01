Macron no pedirá disculpas a Argelia por la colonización

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Macron ha respondido de forma directa en sentido negativo a las solicitudes de disculpas formuladas por parte de Argelia, según ha indicado en una entrevista para el semanario francés 'Le Point'.

"No tengo que disculparme, ese no es el punto, la palabra rompería los lazos, no voy a pedir perdón a Argelia", ha declarado el mandatario antes de explicar que "lo peor sería concluir que pedimos disculpas y cada uno sigue su camino".

"La falsa respuesta es tan violenta como la negación, porque, en este caso, no se trata de un verdadero reconocimiento", ha agregado el presidente francés.

Así, Macron ha sostenido es mejor reconocer "que hay algo incalificable" o incluso "imperdonable", al tiempo que ha recomendado "mirar de frente" a la historia francesa.

"La capacidad de afrontar esta historia en el marco de una sana relación franco-argelina es la posibilidad de fundar una relación bilateral normal y fructífera con el continente africano", ha precisado.

En este sentido, ha indicado que espera un "deseo real por parte del presidente (argelino), Abdelmajid Tebune, de iniciar una nueva etapa" en las relaciones bilaterales, invitándole a visitar París en 2023.

Por otro lado, el dirigente francés ha pedido el "apaciguamiento" de las tensiones de Argelia con su país vecino, Marruecos, ya que Argel anunció en agosto de 2021 que rompía relaciones diplomáticas por un cúmulo de circunstancias entre las que citaba avances en la resolución de la disputa abierta por el Sáhara Occidental.

Rabat tildó de "injustificada" la ruptura de las relaciones, lamentando la decisión y rechazando "categóricamente los pretextos falaces, incluso absurdos, que subyacen de la decisión".