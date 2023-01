Balonmano/Selección.- Crónica del España - Chile, 34-26

Los 'Hispanos' salvan un mal día ante Chile

España suma el segundo triunfo del Mundial y asegura la 'Main Round'

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La selección española masculina de balonmano venció (34-26) este sábado a la de Chile en la segunda jornada del Campeonato del Mundo que se disputa en Polonia y Suecia, un triunfo más sufrido de lo esperado que, eso sí, vale el billete a la 'Main Round'.

Los de Jordi Ribera, que vencieron (30-25) a Montenegro en su debut el jueves, se encontraron con un rival a tumba abierta y motivado, obligados los sudamericanos para no empezar a despedirse del torneo en el Grupo A. España estuvo incómoda, no impuso su defensa y no respiró tranquila hasta los últimos minutos.

El guion del segundo asalto pintó bien de inicio para los 'Hispanos', ganando la espalda a la defensa chilena, pero las paradas de René Oliva dieron tiempo a los americanos de corregir errores aún metidos en el partido. Con el estreno de Cañellas y las pérdidas del rival, España fue cumpliendo en un marcador igualado.

La doble campeona del mundo no lució en defensa y no pudo correr, en un inicio plagado de debutantes en el torneo. Dani Fernández, Serdio y Ferran Solé llevaron el peso ofensivo, mientras Rodrigo Corrales tuvo su momento inspirado para ayudar a la escapada (12-7) que no llegó a culminar España. Los de Ribera entraron en una crisis de errores, en superioridad encima, para el 14-13.

Alex Dujshebaev trató de coger las riendas pero el partido parecía ya condenado a una adaptación en marcha. Un buen laboratorio para Ribera, que tuvo que buscar soluciones ante una Chile que no perdió la cara al encuentro aunque España fue siempre por delante. La subcampeona de Europa, con Alex, Agustín Casado y Kaudi Odriozola, mantuvo la delantera pese a los errores.

La eficacia chilena desde el siete metros, con pleno de Emil Feuchtmann, y las pérdidas españolas dieron paso a un final más contundente de los de Ribera. Los 'Hispanos' engordaron el marcador en los últimos cinco minutos, sabedores de que en la fase que conduce a las medallas este nivel no será suficiente.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 34 - CHILE, 26. (18-15, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Corrales (P), Pérez de Vargas (P), Guardiola (1), A.Fernández, Solé (5), Cañellas (2), A.Dujshebaev (6), D.Dujshebaev (2), Maqueda (3), Tarrafeta, Casado (3), Figueras, Peciña, Odriozola (4), Sánchez-Migallón, Serdio (3), Garciandia y D.Fernández (5).

CHILE: Oliva (P), García (P), Ceballos, Salgado (1), Codina (1), Erwin Feuchtmann, Donoso (1), Delgado, Paya (4), Emil Feuchtmann (8), R.Salinas (3), Ahumada (4), Scaramelli, E.Salinas (1), Illesca (2) y Frelijj (1).

--PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 2-2, 5-5, 8-6, 12-8, 14-13, 18-15 --descanso--, 19-16, 21-18, 23-20, 26-22, 29-25, 24-26.

--ÁRBITROS: Emam y Hedaia (EGI).

--PABELLÓN: TAURON Arena de Cracovia.