Once miembros del Consejo de Seguridad de la ONU exigen a los talibán el levantamiento del veto femenino

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Albania, Brasil, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Gabón, Japón, Malta, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, expresan "su grave preocupación por la crítica situación de las mujeres y las niñas en Afganistán", según las conclusiones del encuentro del Consejo de Seguridad de este pasado viernes, recogidas por la misión permanente de Suiza ante la institución internacional.

"Instamos a los talibán a revertir de inmediato todas las medidas opresivas contra las mujeres y las niñas, adherirse a sus compromisos establecidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2593 y respetar los derechos de las mujeres y las niñas, y su participación e inclusión plenas, equitativas y significativas en todos los aspectos de la sociedad en Afganistán", añaden.

Los firmantes entienden que las mujeres son un elemento "clave" en las operaciones para aliviar la situación humanitaria por su acceso a poblaciones a las que sus colegas masculinos no pueden llegar. "Sin su participación en la entrega de ayuda en Afganistán y su experiencia esencial, las ONG no podrán llegar a quienes más lo necesitan, en particular mujeres y niñas, para proporcionar materiales y servicios que salvan vidas", aseguran.

"Reiteramos la demanda del Consejo a todas las partes para que permitan el acceso pleno, seguro y sin trabas de los actores humanitarios, independientemente de su género", añaden.

Por último, los firmantes recuerdan que "un Afganistán estable, económicamente viable y pacífico solo es alcanzable y sostenible si todos los afganos, incluidas las mujeres y las niñas, tienen acceso a la educación".