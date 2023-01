Rubi: "El equipo estaba convencido de tratar de tú a tú al Atlético"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Hemos salido bien al partido, pero en el último tercio del campo hemos estado fallones, que nos pasa habitualmente. No sé si esa jugada (gol anulado a Kondogbia) ha sido clave. El equipo estaba convencido de tratar de tú a tú al Atlético", reconoció el técnico en rueda de prensa tras el partido.

El preparador catalán explicó los cambios en su once y alabó el juego de los suyos ante un equipo "muy fuerte físicamente". "Un entrenador debe tomar decisiones cuando ve cosas que no le gustan sin seleccionar los partidos en los que ser intensos. El Atlético ha tenido dos ocasiones claras, pero no por desorganización del equipo, ellos son muy fuertes físicamente y te ganan duelos. Así nos han hecho más daño que con el juego elaborado, que ha estado bastante controlado", expresó.

"Es muy importante que la afición esté contenta y hoy, ganando o perdiendo, no podemos reprochar que el equipo ha sido intenso, ha competido bien. El Atleti tiene un equipazo y un gran entrenador y hemos competido a su nivel. La dificultad es mantenerlo y hacerlo todos los días. Al final habrá veces que es mejor dar continuidad a un once y otras habrá que moverlo. No podemos regalar ni un partido", añadió.

El catalán no quiso hablar de la clasificación y recordó el objetivo de los 40 puntos. "Esto es una carrera de fondo, yo miro a los 40 puntos y todo lo que nos acerquemos es positivo. Lo importante, más que puntuar, era el tema de las sensaciones. El Almería estaba haciéndolo bien antes del parón. Ahora queremos acercarnos al medio de la tabla", concluyó.