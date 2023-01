Ciencia.-Chimpancés recurren a gestos con hojas para flirtear

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El hallazgo de investigadores de la Universidad de St. Andrews, publicado en Scientific Reports, demuestra que una comunidad de chimpancés utilizará su propia forma preferida de gestos con las hojas, y que los grupos vecinos pueden utilizar otras diferentes, de modo que cada grupo tiene sus propios dialectos gestuales.

La comunicación gestual es parte integrante de la vida social de los chimpancés. Los chimpancés utilizan gestos para pedir comida, navegar por las interacciones sociales y hacer las paces después de las peleas. Los gestos son muy variados: algunos se realizan sólo con las manos, otros incluyen tocar a otro individuo y otros implican la manipulación de objetos comunes en el entorno de los chimpancés, como palos, árboles y hojas.

Por ejemplo, los gestos de las hojas pueden incluir la modificación de las hojas rasgándolas o arrancándolas con un sonido característico o arrancándolas del tallo, igual que se arrancan los pétalos de una margarita: "me quiere, no me quiere". Estos gestos de modificación de las hojas son muy similares entre sí y se han observado en casi todas las comunidades de chimpancés estudiadas desde África Oriental a Occidental. Pero, por primera vez, los investigadores han demostrado que cada grupo mantiene su propio estilo o dialecto de gestos para modificar las hojas, y que estas diferencias no pueden explicarse por diferencias en su entorno forestal o genéticas.

Según Gal Badihi, autor principal del estudio: "Al igual que los dialectos humanos, las distintas formas de gestos empleadas por las dos comunidades se utilizan en los mismos contextos y parecen tener el mismo significado. Me hace pensar en la canción 'tú dices Potayto, yo digo Potaato'; es la misma palabra, con el mismo significado, pero con una pronunciación diferente".

Los dialectos suelen considerarse un componente cultural fundamental de las sociedades humanas y de los animales no humanos. Aunque se ha demostrado que los chimpancés son muy buenos aprendiendo socialmente unos de otros -por ejemplo, cómo fabricar la herramienta adecuada-, los científicos rara vez han encontrado pruebas de que su entorno social también modele su comunicación. Este nuevo hallazgo sugiere que, al igual que otros comunicadores animales competentes, como los pájaros cantores, las ballenas y los humanos, los chimpancés aprenden socialmente algunos aspectos de su comunicación gestual.

En palabras de la doctora Cat Hobaiter, autora principal del estudio: "Estos gestos son bastante comunes, pero en la espesura del bosque puede ser difícil ver los detalles, así que intentamos hacer un poco de 'arqueología' chimpancé. Cuando los chimpancés terminaban de gesticular, íbamos a ver los restos de las hojas. Cada forma de arrancar las hojas dejaba un patrón diferente, así que pudimos averiguar quién usaba cada estilo".

Y añade en un comunicado: "Utilizan estos gestos que modifican las hojas por varios motivos, pero la razón más común por la que los chimpancés de Budongo los emplean es como una especie de 'línea de ligue' gestual: son el equivalente al flirteo chimpancé; y resulta que incluso una vez que te has armado de valor para preguntarle a la chica si está interesada, también tienes que saber cómo hacerlo al 'estilo' local".