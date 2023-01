El presidente de Croacia tilda de "tontería" las sanciones internacionales contra Rusia

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, ha tildado de "tontería" las incesantes rondas de sanciones aprobadas a nivel internacional contra Rusia y sus principales líderes, incluido el presidente Vladimir Putin, en respuesta a la invasión de Ucrania.

"El plan no puede ser sacar a Putin. El plan no pueden ser sanciones. Esto es una tontería. No lograremos nada", ha asegurado Milanovic, quien ha recordado que las sanciones tampoco lograron quebrantar al expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic, aludiendo a su participación en la guerra de los Balcanes.

Por otro lado, el jefe de Estado croata ha lamentado que tanto el bloque conformado por Estados Unidos y la Alianza Atlántica, como el bloque ruso, están "librando una guerra de poder" entre sí "a través de Ucrania", recoge el portal Total Croatia News.

"Washington y la OTAN están librando una guerra de poder contra Rusia a través de Ucrania. Y viceversa. Sin embargo, si no tienes el objetivo final, si no tienes un plan, termina como Afganistán", ha recriminado Milanovic, recodando el ascenso de los talibán al gobierno afgano coincidiendo con la salida de tropas estadounidenses.

Milanovic se ha mostrado en repetidas ocasiones en contra de la participación de militares croatas en la guerra en Ucrania, una decisión que también ha sido compartida recientemente por el propio Parlamento croata, que votó en contra de colaborar con la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en Ucrania (EUMAM).

Sin embargo, esta postura no es compartida por el jefe de Gobierno, Andrej Plenkovic, quien, en declaraciones a medios franceses, ha lamentado que la decisión del Parlamento es una "elección históricamente equivocada".

Milanovic ha salido al paso de estas palabras para recriminar a Plenkovic haber "escupido a los representantes croatas y a los ciudadanos croatas en medios franceses". "Nunca insultes a los representantes democráticos de tus ciudadanos en los medios extranjeros", ha advertido.

Así pues, el jefe de Estado ha compartido la decisión adoptada por el Parlamento croata de no participar en la EUMAM, pues considera que la legalidad de esta misión es "jurídicamente muy dudosa" ya que podría ir en contra del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.