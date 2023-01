Iceta y Díaz piden "consenso" en torno al Estatuto del Artista: "No dejemos la tarea común por intereses partidistas"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Una de las formaciones tiene la pretensión de recurrir ante el Tribunal Constitucional esta norma y le pediría a este grupo político que medite esta decisión", ha explicado la vicepresidenta durante la celebración de un acto en el Palacio Zurbano de Madrid para presentar las novedades del Estatuto del Artista.

"Cuando el Congreso se da la mano de manera unánime y tenemos informes públicos que dicen que estas personas de la cultura reúnen enormes dosis de vulnerabilidad que tienen que ser corregidas, no sería comprensible que dejemos de hacer tarea común, por muchos intereses partidistas", ha apuntado.

La ministra ha aludido de esta manera al anuncio de que el PP estudiará la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional el decreto ley sobre incentivos a la contratación laboral y la mejora de la protección social de las personas artistas, ya que aprecia "mimbres de inconstitucionalidad" al tramitar por la vía de urgencia unas medidas cuya entrada en vigor no es automática, sino que se prevén aplicar dentro de seis o incluso nueve meses.

La diputada popular de la Comisión de Cultura, Sol Cruz-Guzmán, quien también ha estado presente en el acto, ha asegurado estar "sorprendida" por la noticia de ese posible recurso, destacando que desde su formación no se ha hecho ninguna "declaración oficial" y que el Estatuto del Artista es algo que se ha "defendido siempre de forma contundente".

"No sé si habrá algo en el aspecto jurídico del texto que pudiera cambiarse, pero no en el fondo del Estatuto. Además, si es una cosa que está en el aire, sin declaraciones oficiales, decirlo en una presentación como esta, donde se está recordando el consenso de 2018 que echamos tanto de menos en la Cámara Baja, pues no parece ni el momento ni las formas y me ha molestado personalmente", ha señalado en declaraciones a la conclusión del acto

Por el contrario, desde la dirección 'popular' mantienen la idea de estudiar la constitucionalidad del decreto, no tanto por el fondo como por la forma, ya que no ven justificada la urgencia de unas medidas que no entrarán en vigor hasta el segundo semestre.

El Grupo Popular viene denunciando el "deterioro de la calidad legislativa" que a su juicio se viene produciendo con el Gobierno que preside Pedro Sánchez, al que acusan de abusar de la vía del decreto ley y de las proposiciones de ley para ahorrarse informes de órganos consultivos y limitar el margen de maniobra de la oposición.

Según los datos que maneja la dirección del grupo parlamentario del PP, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva aprobados 135 decretos leyes (42 cuando gobernaba en solitario y 93 en coalición con Unidas Podemos), lo que se supone la cifra más alta de todos los presidentes del Gobierno desde la Constitución.

ICETA: "PREFIERO CREER LAS BUENAS NOTICIAS"

Por su parte, Iceta también ha apuntado a que el hecho de que el PP pudiera plantearse el recurso de inconstitucionalidad es "algo que entristece" y le decepciona, si bien posteriormente tras la intervención de la diputada popular se ha felicitado de que "no haya demora y merma" con esta medida legislativa.

"Siempre prefiero creer las buenas noticias, pero es que creo que ellos no sabían que se había producido ese anuncio. Pero ojalá. Cualquier desmentido será bienvenido y la gente se alegrará de que, lo que fue fruto del consenso en su momento, se mantenga. Aún así, como la convalidación de los decretos llegará al Congreso, dentro de poco lo veremos", ha concluido.