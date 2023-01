De la Serna (PP) tilda de "ridículo y absurdo" el requerimiento de incompetencia a CyL sobre el aborto: "No hay caso"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Para De la Serna es "ridículo" que una administración se dirija a otra cuando "no hay caso". "Si hay libertad para las mujeres y no existe protocolo, a santo de qué el Gobierno tiene que enviar un requerimiento a una administración por si acaso hace algo, cuando el presidente de Castilla y León ha dicho que algo no existe", ha explicado el dirigente popular en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

De la Serna considera que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de enviar un nuevo requerimiento a la Junta de Castilla y León obedece a un intento de desviar la atención. "Me sorprende, me pasma que estemos generando un debate en torno a algo que no existe y sobre lo que no hay ningún paso dado en este sentido y me asombra ver cómo el PSOE quiere utilizar algo como liebre mecánica para desviar las cuestiones".

Ha criticado además la falta de "lealtad institucional" del Gobierno central con la Junta de Castilla y León al enviar la decisión de aprobar el requerimiento "antes a los medios de comunicación que a las instituciones".

Preguntado sobre si el PP incluirá medidas relativas a la interrupción voluntaria del embarazo en los programas para las próximas elecciones de mayo, De la Serna ha explicado que "habrá líneas dirigidas a la protección para la mujer para el ámbito municipal y regional". Y ha matizado que la posición del partido respecto al aborto "será la que se adopte en el Congreso y el Senado y en el programa marco para las elecciones generales".

Respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado en 2010 por el PP contra la Ley del aborto, ha recordado que su partido ya ha "hecho pública su preocupación" por los retrasos por parte del Tribunal Constitucional y ha declinado valorar la posibilidad de que el nuevo presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, acelere la resolución del mismo. "Lo que vaya a hacer o no hacer lo desconozco", ha argumentado.