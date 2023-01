Corea del El líder opositor surcoreano afirma ser inocente ante las acusaciones de corrupción pero acepta declarar

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Central de Seúl lo ha citado a declarar el próximo 27 de enero en el marco de una investigación sobre un proyecto urbanístico en Daejang Dong, en Seongnam, al sur de Seúl.

La investigación fue puesta en marcha cuando Lee era alcalde de la citada localidad. "Dado que me han citado, iré de nuevo a declarar incluso a pesar de que no he hecho nada malo", ha aseverado, no sin antes matizar que acudirá el 28 de enero y no el día de la citación.

"Tengo que resolver unos asuntos a nivel nacional y trabajar para el partido. Dadas las circunstancias, tengo que trabajar entre semana, así que iré el 28 de enero y no el 27", ha explicado, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Además, ha acusado a los fiscales de "abusar de su poder en interés privado" al tratar de "imponer acusaciones que no existen" realmente. El caso se centra en una serie de acusaciones sobre la posibilidad de que una compañía experta en la gestión de activos, Hwacheon Daeyu, hubiese obtenido enormes beneficios en relación con un proyecto urbanístico de Seongnam.

Los fiscales sospechan que la empresa habría obtenido 404.000 millones de wones (unos 300 millones de euros) en beneficios gracias a "dudosos" acuerdos aprobados por Lee cuando era alcalde.