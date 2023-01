Sheinbaum revela la existencia de un ‘teléfono rojo’ en su gobierno

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó de la existencia de un teléfono rojo en el gobierno federal y de la Ciudad de México durante las actuales administraciones.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo ocupa como una red entre el jefe del Ejecutivo federal con gobernadores, secretarios, fiscales, entre otros.

En tanto, en el caso de la capital del país esta red incluye a los secretarios, directores generales como el del Metro, así como organismos y alcaldes.

La información sobre el teléfono rojo fue revelada por Sheinbaum al ser cuestionada sobre la petición de una reunión de Cabildo por parte de las alcaldesas de Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, Lía Limón y Sandra Cuevas.

“Ellas pueden tomar la red, marcar por teléfono y decir no ha habido reunión de Cabildo, cuándo vamos a tener reunión de Cabildo, a la secretaria particular, al secretario de Gobierno, a la jefa de Gobierno, es decir, si no tenemos nuestros celulares, si no es por celular, por el teléfono normal, extensiones y si no por la red del Gobierno, hay comunicación y se contesta siempre el teléfono”

— - dijo.