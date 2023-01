Lionel Messi, un mes después de ganar el Mundial: "Todavía no puedo creerlo"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la copa que tanto deseábamos todos", escribió Messi en un mensaje en su perfil de Instagram que acompañó con imágenes de la final ante Francia, las celebraciones en las calles argentinas y el desfile en el país sudamericano.

El capitán de la selección, de 35 años, fue pieza clave en la consecución de la tercera estrella, la primera para el '10',algo que hace "que todo sea más lindo". "Qué lindo mes pasé, cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las 'boludeces' que hacíamos...", recordó el astro argentino.

"Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina", agregó.

Finalmente, Messi rememoró sus palabras, también redes sociales, aludiendo a Dios para levantar el título. "Sabía que me la ibas a dar", señaló. "Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos", concluyó un mes después del triunfo en los penaltis ante los galos en la final del torneo.