Irán amenaza con abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Según las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Occidente no quiere designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, pero si Europa no cambia su postura, Irán adoptará medidas recíprocas", ha afirmado Abdolahian en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní ISNA.

Al ser interrogado por si estas medidas "recíprocas" serían la expulsión de las misiones del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) o la salida del Tratado de No Proliferación Nuclear, Amorabdolahian ha dicho que "hay políticos europeos como la ministra de Asuntos Exteriores --Annalena Baerbock-- que tienen poca experiencia diplomática, así que no se basan en la razón y no corrigen su postura, por lo que cualquier opción entra dentro de lo posible".

Para el jefe de la Diplomacia iraní, la del Parlamento Europeo es una decisión "emocional". "Según lo que he podido hablar con el jefe de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y con el presidente del Consejo Europeo, han dicho que no quieren aplicar la resolución y que la decisión tiene que ver con las emociones de algunos miembros del Parlamento Europeo", ha apuntado.

El Parlamento Europeo adoptó el pasado miércoles una resolución en la que califica a la Guardia Revolucionaria iraní como un grupo terrorista por presuntas violaciones de los Derechos Humanos durante los recientes disturbios vividos en el país. La medida fue aprobada por casi toda la Eurocámara con 598 votos a favor, 31 abstenciones y nueve votos en contra.

El sábado Borrell mantuvo una conversación con Amirabdolahian en la que le trasladaba que esta resolución es no vinculante y que "simplemente refleja las preocupaciones de Europa", según la prensa iraní.

Así, Borrell eligió centrarse en el proceso diplomático durante las difíciles conversaciones para el retorno de Irán al acuerdo nuclear internacional. En este sentido, el máximo diplomático europeo expresó su satisfacción por las noticias sobre la cooperación entre Irán y el OIEA.