Última partera maya queda inmortalizada en mural de Oxkutzcab, Yucatán

El momento del parto es un momento lleno de muchas emociones, normalmente son las y los doctores quienes se encargan de ayudar a las mujeres y personas con la capacidad de gestar a dar a luz de una manera más sencilla, pero es una realidad que la medicina está hecha por y para hombres por lo que muchas veces se violenta a las mujeres y personas gestantes dentro de los quirófanos, convirtiendo este momento en un trauma. Pero a pesar de los avances científicos aún existen personas que conocen a la perfección técnicas ancestrales para dar a luz de una manera más natural y en donde el parto se convierte en un ritual de vida.

Bacila Tzec es el nombre de una mujer maya de casi 93 años que, a lo largo de su vida, se ha encargado de ser precisamente esa ayuda ancestral que las mujeres embarazadas necesitan.

Bacila Tzec Uc es conocida como la última partera maya, la mujer vive en el municipio de Oxkutzcab, Yucatán en donde ahora también ha quedado inmortalizada su imagen por medio de un mural del artista urbano Datoer; en la pintura se muestra a la partera de con los ojos entrecerrados viendo alto, con una mano en el corazón y otra elevada al aire, como si se tratara de una señal de agradecimiento.

Tengo 90 años, y siento que voy a morir pronto, pero estoy feliz porque he vivido muchos años, he visto muchas cosas, algunas tristes, pero he vivido momentos felices en esta tierra, aunque si no muero también estaré feliz, mencionó Bacila Tzec en el año 2020.

Con la presentación del mural se pretende engrandecer la labor de la partera y honrar los conocimientos que, durante tantos años, ha recopilado y compartido a todas las mujeres que ha asistido durante sus partos. El mural de Bacila Tzec se ha hecho viral en Facebook donde el autor pidió ayuda a la comunidad para colaborar con víveres, un aparato auditivo o una silla de ruedas que pueda ayudar a Bacila en los años venideros.

La historia de Bacila Tzec

En el año 2020 se estrenó el largometraje “Jats’uts Meyah”, un documental que narra la historia y vida de Bacila Tzec y busca recuperar la influencia de las parteras mayas que con gran conocimiento han ayudado a traer a la vida a miles de bebés y que, poco a poco, se ha convertido en una práctica olvidada, haciendo un hincapié en el trabajo cotidiano de las mujeres junto con los problemas sociales y económicos que viven en la región.

La protagonista, Bacila Tzec, es originaria de Yaxhanchén, una comunidad maya que se encuentra en el municipio de Oxkutzcab. Bacila es la última partera de la localidad y, con más de 60 años de experiencia, comparte sus técnicas ancestrales que durante tanto tiempo ha adquirido.

Su estilo de vida ha sido el más tradicional en la región, respetando las costumbres mayas y buscando lo que sería su fuente de ingreso hasta hoy a sus 92 años de edad.

El largometraje conserva tradiciones indígenas sostenibles que se encuentran en peligro de extinción como la partería, la milpa y la cocina a fuego abierto. Usando las voces de la comunidad, explica la cultura maya, enfatizando y fortaleciendo la importancia de las costumbres, representando a las mujeres indígenas a través del cine, con la esperanza de inspirar a la nueva generación de niñas a estar orgullosas de sus raíces indígenas.

La producción de Jats’uts Meyah estuvo a cargo de Amanda Strickland, una escritora, activista, directora y antropóloga originaria de Mississippi, Estados Unidos que viajó a Yucatán y al conocer la cultura del lugar decidió inmortalizar las costumbres que ahí convergen; las grabaciones duraron casi seis años, Amanda cuenta que Bacila Tzec no quería que la tradición terminara con su muerte y, tras varios años juntando fondos económicos, Amanda se unió con el productor yucateco Oscar Estrada, con quien hizo una excelente mancuerna y formó un equipo que puso todo el esfuerzo y cariño en la realización de este proyecto.

Jats’uts Meyah está disponible en la plataforma digital Vimeo, además puedes consultar todo sobre la realización de este largometraje en su página oficial.