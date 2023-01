Lía Limón denuncia ‘hackeo’ de su Twitter; se deslinda de publicaciones hasta recuperar la cuenta

La tarde de este sábado 28 de enero la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón dio a conocer que su cuenta de Twitter fue hackeada, por lo cual, señaló que no se hace responsable por lo que se publique en su perfil desde esa red social hasta que la situación sea restablecida.

A través de un video que la alcaldesa compartió en su cuenta de Instagram, Limón concluyó que el presunto hackeo de su cuenta de Twitter coincide con la serie de videos que ella ha estado difundiendo en los cuales dice, es crítica con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y su “mal gobierno”.

En este sentido, Lía Limón ejemplificó que ayer compartió un video en el cual reveló que hubo una afectación más en el Metro Barranca del Muerto debido a un corto circuito, por lo cual responsabilizó a la mandataria capitalina y a su equipo. En tanto, mencionó que espera que su cuenta de Twitter se restablezca pronto y adelantó que realizará las denuncias correspondientes.

“Amigas y amigos de Instagram, quiero decirles que hace un rato hackearon mi cuenta de Twitter. Por ello no me hago responsable de lo que ahí se publique hasta en tanto se restablezca. Quiero decirles que esto coincide con los videos que constantemente he estado difundiendo siendo crítica con la jefa de gobierno y con su mal gobierno”, expresó Limón.

Por otra parte, la alcaldía Álvaro Obregón informó también que la cuenta de Twitter de la alcaldesa Lía Limón fue hackeada “por lo que no se hace responsable de los contenidos que se emitan desde la misma”.

Asimismo, la cuenta de Twitter de Lía Limón luce sin foto en su perfil, tampoco tiene alguna descripción, solo se puede ver sus usuario (@lialimon) y su número de seguidores, el cual es de 107 mil seguidores hasta el momento.

El pasado 7 de enero, la alcaldesa Lía Limón compartió un video en su cuenta de Instagram en el cual denunció un accidente en el Metro de la Ciudad de México, cuyo hecho dejó una mujer muerta y varios lesionados.

“Es indignante que mientras la jefa de gobierno gasta 750 millones de pesos en publicidad para hacer campaña, no haya recursos para dar mantenimiento al Metro. Sus aspiraciones políticas no pueden estar por encima de la seguridad del metro cuando millones de capitalinos lo utilizan como principal medio de transporte”, expresó.