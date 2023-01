PRD empuja candidatura de Mancera a la presidencia en 2024

Los partidos que integran la coalición Va por México--PRI, PAN y PRD-- han comenzado a presentar a sus principales apuestas para contender por la presidencia en el 2024, tal es el caso del Partido del Sol Azteca, que destapó de manera oficial al exjefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, para competir contra Morena en el proceso electoral.

Sin embargo, no es el único político que aspiraría a conquistar el cargo, pues el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, es otro de los que podría registrarse para alcanzar la candidatura única de la alianza de oposición, según el presidente del partido, Jesús Zambrano.

Ante los señalamientos de que el PRD no cuenta con perfiles, Zambrano dijo que tienen a dos personas, “así me lo expresaron ayer, me lo dijo primero Silvano Aureoles, y ayer en la Plenaria el coordinador del PRD en el Senador Miguel Ángel Mancera, nos manifestó su intención de comenzar a movilizarse para buscar la candidatura. Los dos son candidatos fuertes”.

De esta forma, pese al renacimiento de la alianza, que busca evitar la fragmentación del voto de la oposición en 2024 frente a Morena, los partidos contemplan promover a sus militantes con mayores posibilidades de obtener el triunfo en las presidenciales.

Por tal motivo, pidió en método democrático para la designación del candidato y descartó que perfilar a Mancera o Aureoles signifique una ruptura con PRI o PAN, aunque se pronunció para que en la ciudadanía recaiga el peso de la decisión.

Muy alentador escuchar a @frarivasCoL con un análisis sobre la seguridad pública nacional y a @MFBeltrones con la reglamentación del #GobiernoDeCoalición, instrumento que permitirá que las diversas fuerzas políticas convivan con un mismo objetivo: que a #México le vaya bien. #mm pic.twitter.com/x9XysiD1Wx — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) January 28, 2023

“PRD plantea que estas elecciones se den mediante un método democrático abierto e incluyente que permita la participación de todos los sectores. La conducción de los procesos electorales debe de estar en manos, no de un élite política, sino de la sociedad civil”, expresó en conferencia de prensa.

Sin embargo, Zambrano aclaró que si se presenta resistencia de las otras fuerzas políticas para una apertura democrática mediante una encuesta, incluso virtual, tomarían otras medidas para evaluar la estrategia que tomará la alianza.

“La participación del PRD en una alianza es una absoluta necesidad, pero tendrá que irse evaluando a ver qué pasa, nosotros esperamos con toda sinceridad que esto no derive en una ruptura”.