Trasladan a 89 presos recluidos en Centros Penitenciarios de la CDMX a Penales Federales

Con el objetivo de despresurizar los penales de la capital y garantizar la gobernabilidad, así como favorecer las condiciones de readaptación social de las personas privadas de la libertad, la madrugada del domingo 29 de enero se realizó el traslado de 89 personas privadas de la libertad en penales de la Ciudad de México a Centro Federales de Readaptación Social (Ceferesos) en distintas entidades.

Mediante un estricto protocolo de seguridad y apego a los derechos humanos, 22 personas privadas de la libertad fueron llevadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 4 “CPS Noroeste” Nayarit; 22 más al Centro Federal de Readaptación Social No. 14 “CPS Durango”; 22 al CEFERESO 18 “CPS Coahuila”; y las 23 personas restantes fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 15 “CPS Chiapas”.

Cateo Reclusorio Oriente. Foto: SSC

Te puede interesar: Blindarán frontera entre México y EU con mayor despliegue de policías y Guardia Nacional

En esta operación coordinada con personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, de la Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Hoy se efectuó el traslado a Centros Federales de 89 personas que generaban inestabilidad en Centros Penitenciarios de CDMX, son 138 personas transferidas en dos meses.Gracias a @GN_MEXICO_ y a la Secretaria @rosaicela_ su apoyo para fortalecer el orden del sistema penitenciario pic.twitter.com/DFlFR5d1mY — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 29, 2023

También se contó con el apoyo de las autoridades penitenciarias federales y locales de los estados de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas, en las acciones de custodia y traslado. Cabe señalar, que el pasado 5 de diciembre fueron trasladadas 49 personas privadas de la libertad hacia penales federales, por lo que suman 138 traslados en los últimos meses.

Lo más leído en CDMX: Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro rechaza dictamen de la FGJ-CDMX tras incidentes