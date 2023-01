‘Vamos requetebién’, asegura Sheinbaum rumbo a elecciones del 2024

Citando al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que Morena avanza con buenos resultados hacia las elecciones del 2024, pese a la ‘guerra sucia’ que se ha desatado por parte de la oposición.

“Es también evidente que ha habido una campaña en contra, es nada más cuestión de ver cómo se han alineado, pero como siempre decimos: nos hacen más fuertes, no solo eso, sino que vamos muy bien. Como diría… no creo que lo pueda decir, porque me van a acusar que ando haciendo… pero ustedes ya saben quién, como diría: ‘Vamos requetebién’”

— - dijo la mandataria capitalina durante su mensaje en la Cuarta Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados